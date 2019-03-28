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Церковь / События

Бесплатная экскурсия, благотворительный спектакль, белые голуби: как в Пскове отметят Благовещение

06.04.2019 20:49|ПсковКомментариев: 0

Один из главных православных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы – отмечают в России завтра, 7 апреля. Рассказываем, что ждет псковичей в этот день.

История праздника

В православной христианской традиции существует группа так называемых «двунадесятых праздников»: это 12 важнейших после Пасхи праздничных дней, в число которых входит светлое событие Благовещения Пресвятой Богородицы. Христианский праздник Благовещения связан с евангельским преданием о Деве Марии. По истории, описанной апостолом Лукой, архангел Гавриил спустился по указу Бога на землю, в город Назарет, чтобы найти Марию и сообщить ей, что она станет матерью Иисуса Христа.

«Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего», - такие слова прозвучали из уст архангела Гавриила.

Праздник Благовещения глубоко символичен: он отмечается ровно за 9 месяцев до Рождества Христова, и по своей сути означает, что Господь в святом явлении богорождения снизошел до человека, а земная девушка Мария, ставь матерью Христа во плоти, уподобилась ангелам.

Пресвятая Богородица в своем поступке, безропотно приняв на себя судьбу матери Сына Божьего, проявила нечто, недоступное земным обитателям. В ее сердце теплилось безграничное доверие к Богу – такое, что своей жизнью она подарила людям Спасение.

Традиции Благовещения

Важнейший ритуал на Благовещение Пресвятой Богородицы заключается в том, чтобы выпускать в свободный полет птиц. Порода птицы значения не имеет, это могут быть и жаворонки, и синицы и даже голуби. Наши предки верили, что птицы, выпущенные на волю, станут их ходатаями перед Господом.

Благовещенские просфоры – еще один исконный атрибут великого праздника. По традиции, в этот день женщины пекли пресный хлеб, и ровно столько, сколько в доме жило людей.

Освященный в храме хлеб ели натощак, а крошки добавляли в корм домашним животным.

Благовещение Пресвятой Богородицы выпадает на середину весны – для наших предков это был отдельный повод для радости. Перед посевом зерна было принято освящать перед иконой – это сулило удачный сезон и щедрый урожай.

Благовещение в Пскове

Экскурсионный центр «Троицкий» приглашает псковичей 7 апреля на бесплатную экскурсию по территории Кремля. Участники смогут погрузиться в таинственный и прекрасный мир ансамбля Псковского Кремля, побывают на макете Кремля в образе XV века, узнают много нового и интересного о этом древнем месте.

Экскурсию «Кремль неизвестный» проведёт известный псковский краевед, экскурсовод, автор исторических этюдов и видеофильмов о земле Псковской, Валерий Пилявец.

«Очень часто мы живём и не замечаем интересные вещи, которые нас окружают, - подчеркнули в экскурсионном центре. - Мы решили это исправить и ждем всех желающих погрузиться в историю прекрасного древнего города, в котором мы живем!»

Мероприятие начнётся в 12.00, сбор у ворот Псковского Кремля.

Также в этот день организуется паломническая поездка в Свято-Благовещенскую Никандрову пустынь на престольный праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

Сбор в 7.50 (у колокольни Псковского Кремля, есть возможность забрать туристов по пути следования автобуса), отъезд в 8.00. В 10.00 - молитва за Божественной Литургией, по окончании богослужения - праздничная трапеза, экскурсия по монастырю и посещение источников: иконы Казанской Божией Матери; радоновый источник прп. Александра Свирского; источник Живоносного Креста; источник прп. Никандра, ископанный самим преподобным. Возвращение в Псков ориентировочно в 15.00. Ароматный чай со сладкими булочками и душевная атмосфера прилагаются!

Задать все интересующие вопросы можно по тел. +7 (921) 508-80-30

Группа центра во ВКонтакте https://vk.com/krompskov

В 12.00 после праздничной Божественной Литургии в Доме Причта Свято-Троицкого кафедрального собора для всех желающих состоится благотворительное кукольное театрализованное представление «Огнехвостик».

В роли актеров выступят воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Пскова (Псковский детский дом). Режиссер-постановщик, автор и изготовитель кукол: ведущий актер Псковского театра кукол Валерий Болданюк. Вход бесплатный. 0+

В храме Александра Невского в праздник Благовещения традиционно, на протяжении многих лет, выпускают белых голубей, которые являются символом этого дня. Нынешний год не станет исключением.

Что можно делать на Благовещение

Благовещение Пресвятой Богородицы совпадает с серединой Великого Поста, однако в честь праздника позволяются некоторые вольности в диете: в частности, можно есть рыбу. В то же время, некоторые запреты остаются в силе – мясо и молочные продукты на время Поста запрещены.

Часто православных интересует вопрос: можно ли мыться на Благовещение? Вопрос разумный, учитывая, что на двунадесятые праздники рекомендуется оставить на потом все мирские дела, и посвятить себя молитве. Но чистоту нужно и полезно соблюдать всегда, независимо от даты. Да и встречать такой значимый день неумытым для христианина порицается.

Православным на Благовещение стоит чаще ходить в церковь и обязательно исповедоваться. Самый правильный подход – это провести день с семьей, в молитве и с чистыми мыслями, навещать родственников и не отвлекаться на мирские проблемы.

Креститься в Благовещение можно, но сделать это будет непросто, поскольку на двунадесятые праздники священники храмов бывают чрезмерно нагружены.

Что нельзя делать на Благовещение

Как и на все великие православные праздники, в Благовещение Пресвятой Богородицы нужно воздерживаться от физической работы. Нельзя вязать, заниматься хозяйством, работать в огороде.

Ключевое правило в Благовещение: не ссориться, не впадать в уныние, не сплетничать и не злословить. Это полезные советы, которых хорошо придерживаться и в непраздничные дни.

Церковь отрицательно относится к бракам, заключенным в двунадесятые праздники. Суть в том, что Благовещение выпадает на Великий Пост, а это время особо строгого воздержания. Поэтому церковного благословения такие браки не получают.

В то же время, ничто не мешает расписываться в Благовещение: такие дела касаются ЗАГСа и к церкви отношения не имеют.

Источник: Псковская Лента Новостей
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