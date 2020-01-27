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«Нет слов - одни эмоции»: псковичи поблагодарили храм Александра Невского за организацию новогодних праздников

Череда январских праздников завершилась. В храме святого благоверного князя Александра Невского с давних пор отмечают торжественные дни Рождества и Крещения всем приходом, приглашая присоединиться к празднествам всех псковичей и гостей города.

8 января, в праздник Рождества Христова, в Доме Офицеров города Пскова прошла традиционная благотворительная Рождественская ёлка для детей Воскресной школы, детей военнослужащих, многодетных и малоимущих семей. Организовал ее приход псковского воинского храма святого Александра Невского, под руководством настоятеля митрофорного протоиерея Олега Тэора.

«Нас ждал прекрасный спектакль с участием детей из Воскресной школы храма, выступление хоров храма с духовными песнопениями, праздничная программа с участием Деда Мороза и вручением многочисленных подарков, необыкновенно богатый вкусный стол для участников, - рассказывает Ксения Манькевич, представитель родителей ребят, посещающих воскресную школу при храме. - Мы благодарим отца Олега Тэора и священников, прихожан, преподавателей, руководителей хоров, родителей, предпринимателей, организовавших сбор и перевозку подарков. Точнее, мы благодарим неравнодушных и любящих людей. Спасибо также необходимо сказать директору Дома Офицеров Царкозенко Александру Владимировичу за безвозмездное предоставление концертного зала и других помещений для проведения благотворительной ёлки, в которой участвовало около 400 детей».

Как признается Ксения Леонидовна, для нее это была первая ёлка, организованная с непередаваемым теплом. Запомнится всем надолго, она уверена, и проникновенная концертная программа.

«Низкий поклон и благодарность организаторам Великого Праздника Рождества Христова! – сказала Ксения Манькевич. - Хотелось бы выразить благодарность преподавателям и родителям Воскресной школы, священникам и всем служителям Храма святого благоверного великого князя Александра Невского также за организацию поздравлений военнослужащих в частях и военном госпитале. Благодарные глаза наших защитников Отечества, больше скажут, чем мои слова».

Поделились своим мнением о елке и организации праздников и самые юные участники торжеств.

«Хорошая, добрая ёлка для детей. Понравился харизматичный Дед Мороз, да и в целом концерт был украшен хорошим репертуаром хоров и сценок в исполнении Воскресной школы. Можно сказать спасибо за приятный бонус в виде угощений и подарков».

«От всей души хочу поблагодарить организаторов за этот чудесный праздник. Незабываемое впечатление!».

«Праздник был весёлым. Дед Мороз был высоким, смешным и добрым. Так же мне понравился концерт и праздничный стол. В следующем году я обязательно приду. Нет слов, одни эмоции!».

«Ёлка в Доме Офицеров очень понравилась. Хорошие концерт и конкурсы, добрый Дед Мороз, вкусный стол и отличный подарок. Спасибо за такую ёлку, в следующем году обязательно приду!».

По материалам, предоставленным приходом храма Александра Невского. Фото: https://vk.com/club45223105