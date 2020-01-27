В марте в Изборске и Печорах пройдет II Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое»

Фото: http://www.museum-izborsk.ru/
17-18 марта в Государственном музее-заповеднике «Изборск» и филиале «Музей истории города Печоры» пройдёт II Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое».
Конференция приурочена к Году памяти и славы, 800-летию со времени рождения святого русского князя Александра Невского (ок. 1220-1263), 500-летию со времени рождения русского первопечатника Ивана Фёдорова (ок. 1520-1583), 120-летию со дня рождения филолога, археографа, создателя Древлехранилища Псковского музея-заповедника Леонида Алексеевича Творогова (1900-1978).
Конференция проводится совместно с Мастерской церковно-исторической живописи Российской академии художеств.
Основные темы конференции:
– История сельских храмов;
– Вклад сельских храмов в культурную жизнь и развитие региона;
– Роль сельских храмов в воспитании детства и юношества;
– Увековечивание памяти об архитектурно-духовных центрах сельской местности, подвергшихся разрушению в годы богоборчества;
– Культурные и правовые аспекты существования сельских храмов;
– Сельские храмы как объекты религиозного, событийного и культурного туризма.
Заседания и мероприятия конференции:
17 марта – Государственный музей-заповедник «Изборск», д. Изборск.
– Пленарное заседание «Подвижники сельских храмов в России».
18 марта – Музей истории города Печоры.
– Пленарное заседание «Сельская Держава Духа».
Для обсуждения на конференции предлагаются следующие вопросы:
– Сельский храм на переломах русской истории;
– Педагогическое и художественное наследие в сельских храмах;
– Сельский храм в свете применения Закона Российской Федерации о возвращении церковным организациям имущества религиозного назначения (2010);
– Действующие сельские храмы, формы и опыт их культурной работы во взаимодействии с государственными и общественными организациями.
Организаторы конференции: Государственный музей-заповедник «Изборск»; Мастерская церковно-исторической живописи Российской академии художеств.
Заявки и тезисы докладов для участия в работе конференции направлять в Оргкомитет по почте или в электронном виде до 1 марта 2020 года. izborsk@yandex.ru; msssm9@yandex.ru. Подробная информация об оформлении заявок, а также требования к оформлению статей - на сайте http://www.museum-izborsk.ru/
Телефоны
приёмная музея-заповедника (ул. Печорская, 39) –+7 (81148)96-696 (тел./факс);
заказы напроживание в Гостевом доме (ул. Школьная,3) –+7 (81148)96-696 или +7 (81148) 96-612;
заказы на питание в комплексе «Крестьянская усадьба» (ул. Московская, 10) –+7 (81148) 96-696 или +7 (81148) 96-713.
заказы экскурсий и интерактивных программ +7 (81148) 96-602.