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В марте в Изборске и Печорах пройдет II Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое»

Фото: http://www.museum-izborsk.ru/

17-18 марта в Государственном музее-заповеднике «Изборск» и филиале «Музей истории города Печоры» пройдёт II Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое».

Конференция приурочена к Году памяти и славы, 800-летию со времени рождения святого русского князя Александра Невского (ок. 1220-1263), 500-летию со времени рождения русского первопечатника Ивана Фёдорова (ок. 1520-1583), 120-летию со дня рождения филолога, археографа, создателя Древлехранилища Псковского музея-заповедника Леонида Алексеевича Творогова (1900-1978).

Конференция проводится совместно с Мастерской церковно-исторической живописи Российской академии художеств.

Основные темы конференции:

– История сельских храмов;

– Вклад сельских храмов в культурную жизнь и развитие региона;

– Роль сельских храмов в воспитании детства и юношества;

– Увековечивание памяти об архитектурно-духовных центрах сельской местности, подвергшихся разрушению в годы богоборчества;

– Культурные и правовые аспекты существования сельских храмов;

– Сельские храмы как объекты религиозного, событийного и культурного туризма.

Заседания и мероприятия конференции:

17 марта – Государственный музей-заповедник «Изборск», д. Изборск.

– Пленарное заседание «Подвижники сельских храмов в России».

18 марта – Музей истории города Печоры.

– Пленарное заседание «Сельская Держава Духа».

Для обсуждения на конференции предлагаются следующие вопросы:

– Сельский храм на переломах русской истории;

– Педагогическое и художественное наследие в сельских храмах;

– Сельский храм в свете применения Закона Российской Федерации о возвращении церковным организациям имущества религиозного назначения (2010);

– Действующие сельские храмы, формы и опыт их культурной работы во взаимодействии с государственными и общественными организациями.

Организаторы конференции: Государственный музей-заповедник «Изборск»; Мастерская церковно-исторической живописи Российской академии художеств.

Заявки и тезисы докладов для участия в работе конференции направлять в Оргкомитет по почте или в электронном виде до 1 марта 2020 года. izborsk@yandex.ru; msssm9@yandex.ru. Подробная информация об оформлении заявок, а также требования к оформлению статей - на сайте http://www.museum-izborsk.ru/

Телефоны

приёмная музея-заповедника (ул. Печорская, 39) –+7 (81148)96-696 (тел./факс);

заказы напроживание в Гостевом доме (ул. Школьная,3) –+7 (81148)96-696 или +7 (81148) 96-612;

заказы на питание в комплексе «Крестьянская усадьба» (ул. Московская, 10) –+7 (81148) 96-696 или +7 (81148) 96-713.

заказы экскурсий и интерактивных программ +7 (81148) 96-602.