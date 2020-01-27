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Тематическим уроком для детей и концертом отметили День защитника Отечества в храме Александра Невского

День защитника Отечества прошёл в Воскресной школе воинского храма святого Александра Невского в Пскове.

Праздник начался с тематического урока, на который были приглашены родители-военнослужащие. В ходе урока преподаватели Воскресной школы раскрыли тему патриотического служения своему Отечеству в разные исторические эпохи. Стихи, песни и сценки о подвигах и мужестве подготовленные и исполненные учащимися Воскресной школы чередовались с поздравлениями.

Родители и дети поздравили настоятеля храма, почётного гражданина города Пскова, митрофорного протоиерея Олега Тэора с праздником.

Поздравительные открытки дети рисовали сами на занятиях детским творчеством, а песни и стихи разучивали на музыкальных занятиях Воскресной школы.

Завершился урок чаепитием.

В этот же день учащиеся и преподаватели посетили гарнизонный военный госпиталь, где провели праздничный концерт для воинов и сотрудников госпиталя (подготовка и организация Ирина Сидякова).

Перед собравшимися выступили учащиеся Воскресной школы и хоровые коллективы храма святого Александра Невского: хор алтарников (регент И. Ю. Семёнова), детский хор (регент И. А. Гланц), молодёжный хор (регент М. Ю. Тимофеева).

Каждый воин после концерта получил гостинцы. Как отметили в храме Александра Невского, подобные мероприятия имеют важное значение в воспитании детей и юношества как будущих защитников Отечества.