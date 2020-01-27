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Псково-Печерский монастырь провёл турнир по настольному теннису на призы «Дружины Довмонта». ВИДЕО

В спортивном зале Паломнического центра Псково-Печерского монастыря при поддержке Федерации настольного тенниса прошёл турнир по настольному теннису на призы православной молодёжной спортивной «Дружины Довмонта».

«Я 25 лет назад начал заниматься настольным теннисом и с тех самых пор мечтал о таком турнире, но никогда не думал, что первый в Печорах турнир по настольному теннису будет организован благодаря монастырю, – говорит один из инициаторов этого турнира, начальник Таможенного поста Псковской таможни Сергей Терашкевич. – Ведь у нас в городе для этого никогда не было условий: ни специального помещения, ни оборудования. А в спортивном зале Паломнического центра Псково-Печерского монастыря теперь установлено восемь теннисных столов, четыре из которых – профессиональные. Поэтому на наш первый турнир по настольному теннису мы не постеснялись пригласить наравне с любителями таких прославленных спортсменов, как например, мастера спорта Вадима Барышникова из Раменского».

Вадим Барышников сказал, что за всю свою спортивную карьеру первый раз участвует в турнире, который организовала Русская Православная Церковь, и пожалел, что у него в Раменском представители Церкви пока ещё не начали развивать любительский спорт.

«Извините за пафос, но я горжусь, что мне повезло приложить руку к организации этого турнира, – добавил Сергей Терашкевич. – Хотя в большей степени это заслуга Псково-Печерского монастыря, отца Дмитрия и отца Всеволода. Если у нас в Печорах подобные соревнования станут регулярными (хотя бы раз в год), я буду счастлив. А детские турниры по настольному теннису я готов проводить хоть каждый месяц!»

Всего для участия в первом печорском турнире по настольному теннису заявилось 48 человек. На соревнования явились 46 участников из Печор, Пскова, Великих Лук, Дедовичей, Санкт-Петербурга и Подмосковья, начиная с восьмилетних, заканчивая семидесятилетними любителями этого вида спорта.

Сергей Терашкевич рассказал, что среди печерян оказалось столько желающих поучаствовать в первом турнире по настольному теннису, что пришлось проводить для них в феврале отборочные соревнования, чтобы отобрать десятку лучших.

Приветствуя их перед началом состязания, настоятель печорского храма Великомученицы Варвары отец Дмитрий, которому поручено курировать работу спортивного зала Паломнического центра Псково-Печерского монастыря, пожелал спортсменам прежде всего здоровья. Он выразил надежду, что в такое непростое время они окажутся сильнее всех вирусов и с Божией помощью преодолеют любые испытания. А тем, кто приехал в Печоры впервые, посоветовал ещё раз побывать в Псково-Печерском монастыре на светлый праздник Пасхи, а также напомнил всем участникам соревнований, что после турнира их ждёт благотворительный ужин в трапезной Паломнического центра.

Отец Дмитрий, кроме того, пообещал собравшимся, что печорский турнир по настольному теннису станет традиционный и что монастырь постарается сделать для этого всё от него зависящее.

После этого батюшка переоблачился в спортивный костюм, вооружился теннисной ракеткой и приступил к отборочным состязаниям за одним из теннисных столов.

А в интернете началась трансляция турнира.

Главный судья этих соревнований, член Федерации настольного тенниса Псковской области Юлия Якубова ещё раз поблагодарила Псково-Печерский монастырь за организацию турнира и подтвердила, что среди его участников есть мастера спорта и призёры Чемпионата России среди любителей этого вида спорта.

Она также добавила, что развивать настольный теннис в Псковской области очень трудно, поскольку в регионе нет ни одной соответствующей спортивной школы и с залами напряжёнка: «Мы, любители настольного тенниса, выживаем как можем. Вот почему мы так рады, что в Паломническом центре Псково-Печорского монастыря открылся зал для настольного тенниса! И очень надеемся его как следует поиспользовать».

Прославленный печорский спортсмен Игорь Ильиных поучаствовал в первом районном турнире по настольному теннису в паре со своим сыном Дмитрием. Игорь Ильиных рассказал, что начал заниматься настольным теннисом, как и боксом, в пятом классе школы. Но в те времена у юных любителей настольного тенниса не было не только специальных столов, а даже ракеток, вспоминает он, поэтому вместо ракеток подростки использовали учебники, а вместо мячиков – скомканные газеты.

Вот почему Игорь Ильиных по привычке использует в настольном теннисе «хват пером», держа ракетку, как книжку – за воображаемый «корешок», а не за ручку.

Игорь Ильиных добавил, что жалеет теперь только о том, что в его молодости у подрастающего поколения не было такого бесплатного спортивного зала, как зал Паломнического центра Псково-Печерского монастыря, и что у современной молодёжи спорт уже не настолько популярен, как в те времена, когда он учился в школе.

«К сожалению, сейчас только в больших городах модно заниматься спортом: там все ходят на фитнес и в бассейн. А у нас в Печорах молодые люди привыкли проводить время как-то иначе. Но мы теперь будем стараться, чтобы наша молодёжь тоже приобщалась к общемировым модным тенденциям. Тем более, что монастырь создал для этого все условия и у него великолепно получается популяризировать массовый спорт».

Как неоднократный чемпион России по «русскому жиму» Игорь Ильиных также выразил надежду, что в спортивном зале Паломнического центра Псково-Печерского монастыря скоро состоится турнир и по этому виду спорта: «Вы же знаете, что здесь недавно прошёл турнир по боксу. Так что я теперь ничему не удивлюсь. Вернее, я уверен, что так и будет!»

В итоге печеряне показали себя на своём первом открытом турнире по настольному теннису очень достойно: среди ветеранов-мужчин первое место занял Сергей Рыцев, а Сергею Терашкевичу даже удалось подвинуть в турнирной таблице чемпиона области Павла Павлова.

Все участники соревнований получили от Псково-Печерского монастыря грамоты, ценные призы и подарки.

Фото предоставлены пресс-службой Псковской епархии