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Автор знаменитой книги о Псково-Печерском монастыре побывал в Пскове

Диакон Георгий Малков, автор известной книги «У "пещер Богом зданных". Псково-печерские подвижники благочестия XX века», посвященной знаменитой обители, побывал в Пскове.

Священник посетил объекты Псковского музея-заповедника. В частности, в инстаграм-аккаунте «Фрески Пскова» отмечается: «Сегодня к нам заглянул очень уважаемый гость - дьякон Георгий Малков! Его труды - настольная книга каждого псковского экскурсовода, и просто любителя псковской старины!»

Георгий (Юрий) Григорьевич Малков — историк культуры и искусства Древней Руси, кандидат искусствоведения (МГУ), поэт — автор трех сборников: «Мера» (М., 2003), «В Страстную субботу» (М., 2006), «Ангел Хранитель» (М., 2006), церковный писатель и гимнограф, составивший ряд новых богослужебных текстов, утвержденных священноначалием к употреблению в церковной практике.

Автор книг: «Русские иконы ХII-ХIХ веков», «Летопись Псково-Печерского монастыря», «У "пещер Богом зданных". Псково-печерские подвижники благочестия XX века» (совместно с П. Ю. Малковым), «Русь Святая: Очерк истории Православия в России», «Тебе кланятися Солнцу Правды…» и ряда других, а также более сотни статей искусствоведческого, церковно-исторического и богословского характера, печатавшихся как в России, так и за рубежом. С 2003 года — диакон Русской Православной Церкви.

Приобрести книгу «У "пещер Богом зданных". Псково-печерские подвижники благочестия XX века» вы можете онлайн на сайте издательства «Вольный странник».

Из отзывов читателей: «Книга уникальная. Читала, не отрываясь. Снова раскрывается мир Псково-Печерского монастыря, с удивительными традициями, верностью. Благодарю авторов за кропотливый и бережный труд» (Наталья).