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Впервые за сто лет в главном соборе Снетогорского монастыря пройдет божественная литургия

Фото: Вадим Боченков

21 сентября в соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря состоится празднование престольного праздника. Божественную литургию возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской епархии, литургия в главном соборе обители не совершалась около ста лет. В день, когда православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы, прихожане Снетогорского монастыря смогут увидеть жемчужину псковской архитектуры без строительных лесов, которые мешали восприятию цельной панорамы фресок в интерьере собора с 1944 года.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

После службы планируется праздничный молебен и Крестный ход, затем всем участникам богослужения предложат угощение.

Собор Рождества Богородицы является главной святыней Снетогорского женского монастыря. Он был построен в 1311 году по повелению князя Довмонта на месте сожженной ливонскими рыцарями обители изначально был мужской обителью. В 1313 году храм был расписан уникальными фресками, исключительно псковских мастеров, которые в древности создали свою школу фресковой живописи.

В первой четверти ХV века монастырь был местом пострижения и погребения псковских князей. В 1416 году здесь преставился и был положен в притворе собора на правой стороне постриженный в монахи князь Григорий. В 1420/21 годах, во время «мора великого», здесь постригся князь Феодор. В 1472 году в монастыре останавливалась по пути в Москву невеста Василия III царевна Софья Палеолог, в честь которой в соборе служили торжественный молебен.

В 1493 году церковь пострадала от большого пожара. В смутное время монастырь подвергался разорениям от польских и шведских войск. Притвор собора, к ХVII веку расширенный и перестроенный, оставался местом погребения монашеской братии.

В 1805 году собор, в числе других строений, был передан Архиерейскому дому в связи с упразднением монастыря. В 1812-1814 годах собор был закрыт в связи с временной передачей строений Архиерейского дома Артиллерийскому ведомству; утварь и имущество находились в доме при Троицком соборе в Пскове. С 1919 года собор, в числе других древних построек монастыря, был включен в охранные списки памятников архитектуры Пскова.

В период оккупации Пскова 1941-1944 годах на территории монастыря располагалось убежище штаба гестапо. Собор использовался в качестве винного склада.

В наши дни женский Снетогорский монастырь действующий. Собор Рождества Пресвятой Богородицы имеет статус памятника всероссийского значения и находится в ведении Министерства культуры РФ. В 2019 году внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО (в списке храмов псковской архитектурной школы). Собор сейчас находится на реставрации, но монахини любезно сопровождают паломников внутрь, разрешая взглянуть на бесценные росписи, отметили в Псковской епархии.