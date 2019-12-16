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Спасти и сохранить

16.12.2019 10:02|ПсковКомментариев: 1

Фото: drevo-info.ru

13 декабря Русская православная церковь чтит память Апостола Андрея Первозванного, который первым из апостолов последовал за Христом. В нашей стране память этого святого всегда почиталась весьма торжественно. Еще Петр I учредил в честь апостола первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, который давался в награду сановникам государства. 

В этом году для Псковской области день памяти почитаемого святого удивительным образом совпал с датой встречи, важнейшей для судьбы псковских памятников архитектуры. В администрации области прошло совещание, в котором приняли участие митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель наблюдательного совета госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин и генеральный директор, председатель правления Фонда Константин Цицин. О том, как прошла встреча, какие решения были озвучены в рамках заседания и когда начнется работа по сохранению псковских памятников, читайте в нашей публикации. 

Общее дело

Многочисленные памятники архитектуры - это нынешняя гордость и боль Псковщины. Прекрасные образцы храмового зодчества XII-XVI веков, величавые монастыри, давшие России уникальные философско-политические концепции и жемчужины литературного творчества, здания гражданской архитектуры XIX-начала XX веков - за долгие годы забвения многие пришли в удручающее состояние.

Ситуация начала меняться в последние несколько лет благодаря усилившемуся вниманию к проблеме областных властей и лично губернатора Михаила Ведерникова, а также митрополита Тихона. В результате их совместной работы к решению проблемы сохранения псковских памятников активно подключился президент России Владимир Путин, который взял вопрос под личный контроль и дал поручение предпринять все необходимые меры.

Меры были приняты: в апреле этого года была озвучена информация о том, что в ближайшие пять лет в регионе планируют реконструировать 20 объектов культурного наследия. Средства - а это около 12 млрд рублей - планировалось выделить из внебюджетных источников. Декабрьская встреча стала неким подведением предварительных результатов полугодовой работы и расстановкой приоритетов.

Фото: ippo.ru

В частности, Сергей Степашин сообщил о том, что министерство культуры РФ предусмотрело выделение АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области» средств в размере почти 1,5 млрд рублей на реконструкцию и восстановление памятников истории. Также он отметил, что министерство культуры готово выделить еще дополнительные средства.

«Сто миллионов дала еще «Транснефть», это гуманитарная помощь, Ростуризм пообещал дать 350 млн рублей дает. Что называется, по сусекам наскребли. Это хороший пример, как можно разные программы совместить под одну задачу, чтобы Псковская область была чрезвычайно привлекательной, что она давно заслуживает», - сообщил Степашин.

В свою очередь, глава региона Михаил Ведерников подчеркнул, что с весны текущего года в отношении псковских памятников культурного наследия идет активная масштабная работа, разрабатываются необходимые документы, идет поиск партнеров, определяются источники финансирования.

Со слов митрополита Тихона, сейчас уже подготовлены проектные предложения по самым важным культурным объектам, некоторые еще в процессе. «Что-то из срочного уже начали, - отметил владыка. - При этом мы иногда в 2-3 раза сокращаем финансирование на эти проектные работы, находим профессиональные проектные организации, но с разумными ценами».

Кроме того, митрополит подчеркнул, что все финансовые действия будут под самым жестким контролем и напомнил, что, «если наладить соответствующего уровня туристическую, паломническую посещаемость Псковской области, то более чем 40% бюджета может состоять из этих средств». А значит, спасение памятников - одна из реальных возможностей укрепления экономики региона, роста благосостояния его жителей.

Сергей Степашин выразил признательность митрополиту Тихону за трепетное отношение к памятникам культурного наследия Псковщины и за проявление инициативы в плане приведения их в нормативное состояние.

План работы

Фото: псков.ру

На встрече прозвучали не только точные цифры, но и перечень конкретных памятников, которым помощь будет оказана в первую очередь.  

Вот они: Троицкий собор, церковь Одигитрии, Святогорский, Мирожский и Снетогорский монастыри (последние две обители в июле этого года были включены в список особо охраняемых памятников всемирного наследия ЮНЕСКО). Работа в обозначенных первоочередных храмах начата, проектирование будет вестись профессиональными серьезными организациями. Финансовый мониторинг будет вестись несколькими организациями одновременно, заверил митрополит Тихон.

Фото: псков.ру

В частности, владыка рассказал о том, что в настоящий момент предпринимается для берегоукрепления  Снетогорского монастыря в Пскове. «Задачей было взять хотя бы в чью-то собственность имеющиеся укрепления», - пояснил митрополит. На сегодняшний день задача решена, начинается проектирование. Что касается склонов Псково-Печерского монастыря, то в данном случае проектирование уже проведено, и ведутся необходимые работы.

На встрече не могли обойти и острейшую на сегодня проблему укрепления склонов в Святогорском монастыре (напомним, по решению прежнего настоятеля неделю назад были вырублены деревья, искони укреплявшие землю). Кроме того, Сергей Степашин предложил включить в план ближайших мероприятий и реконструкцию канализации в Пушкинских Горах. «Нужно обратить на этот вопрос внимание. Это один из центров притяжения в стране», - сказал он.

В Мирожском монастыре на проектирование были предложены огромные суммы - порядка 60-90 млн рублей. По словам митрополита Тихона, в результате планируется потратить в три раза меньше. «И это будет качественно, - уверен он. - Сохранение и сбережение средств - важнейшая задача. Сберегая, оставшиеся средства можно тратить на другие памятники».

Еще один памятник, о котором шла речь на встрече 13 декабря, - усадьба Строгановых в деревне Волышово Порховского района. «Решение по финансированию принято, - сообщил губернатор. - Пока не найдена модель использования памятника, нужно сохранить оставшееся. Приняли решение организовать постоянный волонтерский лагерь, продолжим искать инвесторов».

«Все реконструируемые объекты предстоит содержать, сделать посещаемыми, известными, рентабельными, - заявил на встрече Михаил Ведерников. - Мы планируем работу исходя из общей цели усиления туристических маршрутов Псковской области».

Следовательно, впереди - новые встречи, новые договоренности, новые проекты, а главное - новая жизнь старых псковских памятников.

Елена Никитина

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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