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Председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов прочел лекцию в Пскове

24-25 февраля протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной вместе со своими прихожанами и духовенством храма совершил паломничество в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, где часто бывал в годы своей юности.

Как сообщает пресс-служба Псковской епархии, в «большой аудитории» лекционного центра Псковской митрополии, где учатся заочники высших духовных учебных заведений, собралось более 70 студентов. Отец Максим прочел для них лекцию «Возрождение духовного образование в СССР после Великой Отечественной войны» и ответил на многочисленные вопросы.

Отец Максим осмотрел аудитории и кельи для студентов, проживающих при Псково-Печерском монастыре и обучающихся на стационаре лекционного центра.

Паломники посетили Богом зданные пещеры, храмы обители, совершили литию на могиле архимандрита Иоанна (Крестьянкина), побывали в кельях старцев. Отец Максим совершил вечернее богослужение и возглавил раннюю Божественную литургию на праздник Иверской иконы Божией Матери и святителя Алексия, митрополита Московского.