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Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ

Продолжается трансляция богослужений из Псково-Печерского монастыря. В режиме онлайн любой желающий может присоединиться к прямым включениям из обители.

Фото: https://vk.com/ppmonastery

18 июля, суббота



18.00 - Всенощное бдение



19 июля, воскресенье

Неделя 6-я по Пятидесятнице



10.00 - Божественная литургия



23 июля, четверг



18.00 - Всенощное бдение



24 июля, пятница

Равноапостольной великой княгини Ольги



10.00 - Божественная литургия.

Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре можно по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/