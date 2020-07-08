Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ

Продолжается трансляция богослужений из Псково-Печерского монастыря. В режиме онлайн любой желающий может присоединиться к прямым включениям из обители.
Фото: https://vk.com/ppmonastery
18 июля, суббота
18.00 - Всенощное бдение
19 июля, воскресенье
Неделя 6-я по Пятидесятнице
10.00 - Божественная литургия
23 июля, четверг
18.00 - Всенощное бдение
24 июля, пятница
Равноапостольной великой княгини Ольги
10.00 - Божественная литургия.
Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре можно по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/
Смотрите прямую трансляцию на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители во ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.