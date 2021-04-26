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Церковь / Новости епархии

Светлый праздник: псковичи отмечают Пасху на фоне COVID-19

02.05.2021 09:19|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 2 мая, православные христиане отмечают Пасху. Светлое Христово Воскресение - самый почитаемый и радостный праздник церковного календаря, «праздник праздников», который символизирует обновление и спасение мира и человека, торжество жизни над смертью, добра и света над злом и тьмой.

 

В Пасхальную ночь в нескольких крупных храмах Псковской епархии были совершены торжественные богослужения. В этом году службы прошли не так торжественно и многолюдно, как обычно. Тем не менее, верующие смогли принять в них участие, в отличие от ситуации в прошлом году, когда действовали жесткие ограничения, связанные с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией, и общественные богослужения, в том числе и на прихрамовых территориях, были приостановлены.

В этом году особое внимание на пасхальных службах уделялось следованию всех мерам, рекомендуемым Роспотребнадзором и санитарными службами. Все детали обсуждались в рамках очередного заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, которое прошло в четверг, 29 апреля. В частности, от прихожан потребовали соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Действовал и ряд специфических рекомендаций, связанных с исполнением священниками самих служб. По причине запрета на массовые мероприятия в Пскове и области были отменены праздничные трапезы, которые обычно совершаются после Пасхальных богослужений в ознаменование завершения поста.

Обычно в день Пасхи в Пскове проходили повсеместные народные гуляния и ярмарки. Центром празднования становилась площадь у Троицкого собора, где организовывали концерты с участием народных коллективов, ремесленные мастер-классы, театральные инсценировки. Любимейшей забавой горожан был обычай катания яиц - устраивались целые соревнований с определением победителей. Подобные праздники проходили и в других приходах епархии. В этом году мероприятия были отменены или перенесены. Псковичам остается только вспоминать о том, как весело праздновали Пасху в доковидные времена и надеяться на то, что уже в 2022-м мы забудем об ограничениях.

Однако в семейном кругу многие верующие Псковщины отмечают Пасху как встарь, за накрытыми столами, главным украшением которых являются освященные кушания - крашеные яйца, куличи и творожные пасхи. 

Пасха празднуется семь дней, то есть всю неделю, которая называется поэтому Светлая Пасхальная Седмица. Эти дни празднования Христова Воскресения являются как бы одним днем, принадлежащим вечности, где «времени уже не будет». Начиная со дня Пасхи и до ее отдания (на сороковой день) верующие встречают друг друга приветствием: «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!».

На Пасхальной неделе было принято поминать усопших на кладбище, особенно в Пасхальный понедельник и Пасхальный четверг. Это не противоречит радостному духу праздника по случаю Воскресения Христа.

Также только во время Светлой недели прихожане могут подняться на колокольню, испытать на собственном опыте, что такое звонить в колокол.

Заканчивается Пасхальная неделя Фоминым воскресением. Свое название этот день получил в память о явлении Иисуса Христа апостолу Фоме, который сначала не поверил в чудо Воскресения Христова – Фома Неверующий. Этот день также называют Антипасхой или Красной Горкой. По церковной традиции Антипасха — значит день, подобный Пасхе, и празднуется так же радостно. В этот день последний раз служится пасхальная литургия, и закрываются царские врата. А название Красная горка он получил потому, что игры и гулянья в этот день проводились на пригорках, где раньше других растаял снег — красных (красивых) горках. Красная горка символизирует полный приход весны.

Теги: #РПЦ #пасха
Источник: Псковская Лента Новостей
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