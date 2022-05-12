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Проблемные участки фресок отреставрируют в главном соборе Снетогорского монастыря

Проблемные участки фресок отреставрируют в соборе Рождества Богородицы Снетогорского женского монастыря в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Московские реставраторы из бригады имени Владимира Сарабьянова закончили предпроектное исследование фресок собора Рождества Богородицы (XIV в.) Снетогорского монастыря. По заказу АНО "Возрождение" будет выполнена необходимая реставрация выявленных проблемных участков фресок», — отметили в организации.

Кроме того, впервые специалисты высшей квалификационной категории приступят к раскрытию от побелки фресок, обнаруженных несколько лет назад в подкровельном пространстве.

«Они до сих пор оставались неизученными. Открытия на самом раннем памятнике псковской школы монументальной живописи еще ждут своих исследователей», — добавили в АНО.

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Напомним, в 2021 году впервые за сто лет в соборе Рождества Богородицы прошла божественная литургия.

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7 июля 2019 года решением 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО собор внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО (в списке храмов псковской архитектурной школы).