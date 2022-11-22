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Отпевание погибшего после ранения на СВО священника пройдёт в Пскове 25 ноября

Отпевание иерея Александра Цыганова, который погиб в результате ранения, полученного в зоне специальной военной операции, пройдёт в Пскове 25 ноября, сообщает Telegram-канал Псково-Печерского монастыря.

Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram

«25 ноября, в пятницу, в воинском храме святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова после литургии состоится отпевание иерея Александра Цыганова, погибшего при исполнении священнического долга по окормлению воинов армии России в зоне СВО», - сообщили в обители.

Начало литургии в 9:00, отпевания - в 10:30.

Попрощаться с батюшкой можно с 18:00 сегодня, 24 ноября, в храме святого князя Александра Невского города Пскова. Похоронят отца Александра в посёлке Выбуты Псковского района около алтаря Ильинского храма.

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Ранее сообщалось, что псковичи могут помочь семье Александра Цыганова.