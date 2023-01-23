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Живопись собора Псково-Печерского монастыря планируют отреставрировать

Проект реставрации самого большого собора Псково-Печерского монастыря, посвященный архистратигу Божию Михаилу, находится в стадии согласования. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Проектом, в частности, предусмотрена реставрация живописи собора. Росписи находятся плохом состоянии. Это вызвано не только временем их создания, но и отсутствием условий для их сохранности. Зафиксированы случаи отслоения штукатурного и красочного слоя», - рассказали специалисты.

Михайловский собор был сооружён в 1815-1827 годах по проекту итальянского архитектора Л. Руска в стиле классицизма. Собор построен в память избавления Пскова от нашествия Наполеона, произошедшего после совершения крестного хода с иконой Божией Матери Умиление вокруг Пскова.

В ночь на следующий день (8 (20) октября 1812 года) русские войска под командованием генерал-фельдмаршала графа Петра Витгенштейна освободили Полоцк, тем самым избавив Псков от опасности. Имена командиров и воинов корпуса Витгенштейна увековечены в храме. На их пожертвования строился собор, добавили специалисты.