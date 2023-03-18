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Митрополит Тихон возглавил работу комиссии для желающих принять монашеский постриг

Заседании комиссии для желающих принять монашеский постриг прошло в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Комиссию возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

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В состав комиссии также вошли наместники и игумении монастырей епархии, члены духовного собора Псково-Печерской обители, руководитель епархиального отдела по монастырям и монашеству, секретарь и заведующий канцелярией Псковского епархиального управления, первый проректор Псково-Печерской духовной семинарии, опытные духовники епархии.

В ходе работы члены комиссии провели беседу с каждым кандидатом на принятие монашеского пострига, задали будущим монахам и монахиням интересующие вопросы и обсудили перспективы их принятия в монашескую братию.