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Церковь / События

Ореховый Спас: традиции и запреты праздника

29.08.2024 09:36|ПсковКомментариев: 0

В конце августа православные отмечают последний из трех Спасов — Ореховый. Это праздник в честь Спаса Нерукотворного, первого изображения Иисуса Христа. В России в этот день принято собирать орехи и урожай, покупать ткань — словом, готовиться к осени и запасаться всем, что понадобится в холодный период. Были и другие важные традиции. 

Фото: freepik

Каждый год праздник отмечают в одну и ту же дату — 29 августа, в 2024 году это четверг. Ореховый или Хлебный Спас приходится на день, следующий за Успением Пресвятой Богородицы — праздника, воспевающего окончание земного пути Девы Марии и ее вознесение на Небеса, пишет «Лента.ру»

Это третий и последний из Спасов, который православные отмечают летом. Медовый Спас был 14 августа, Яблочный — 19 августа.

Традиции Орехового Спаса

Ореховый Спас выпадает на конец лета — время делать запасы на зиму и готовиться к холодам. В этот день орехи собирали в лесу. Эти калорийные и богатые жирами продукты очень помогали пережить зиму.

В конце августа уже жали пшеницу и рожь. Из муки нового урожая в этот день пекли хлеб, пироги и мучные изделия, которые затем в церкви освящали.

Женщины отправлялись продавать или покупать тканые полотна. Из них потом шили одежду на всю семью. Считалось, что купленная в этот день ткань принесет удачу тому, кто будет носить сделанную из нее одежду.

Также в этот день крестьяне занимались уборкой колодцев и источников воды, чтобы приготовить их к осени и зиме.

Вечером за столом ели освященный хлеб и пироги с разными начинками, пили настойку на орехах. За столом старались собрать как можно больше людей, чтобы весь следующий год не провести в одиночестве.

После ужина было принято мыться в бане, причем использовать веник из орешника.

Что нельзя делать

Работать по дому было не принято. Во многом потому, что обычно вся семья занималась делами снаружи — ходила за орехами, работала в поле, женщины отправлялись покупать ткань и ходили в церковь.

Как и в любой праздник, запрещалось ссориться и сквернословить.

Обжорство не поощрялось. Несмотря на то, что все три Спаса связаны с едой, это не те праздники, когда принято объедаться за праздничным столом: ведь Первый и Второй Спасы вообще приходятся на Успенский пост.

Теги: #спас
Источник: Псковская Лента Новостей
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