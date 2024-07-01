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Александр Козловский присоединился к празднованию Успения Пресвятой Богородицы в Печорах

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский присоединился к празднованию Успения Пресвятой Богородицы в Печорах, следует из Telegram-канала Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Единая Россия. Псковская область»

Сегодня, 28 августа, в Успенском храме проходит божественная литургия. Сразу же после литургии от Михайловского собора двинулся крестный ход.

«Сердечно поздравляю православных христиан с величественным праздником Успения Пресвятой Богородицы! Берегите веру и любовь к Богу! Пусть Пресвятая Богородица хранит каждую семью! Желаю всем мира, духовной радости и добра!» - поздравил псковичей Александр Козловский.

Напомним, праздничные богослужения, приуроченные к престольному празднику монастыря - Успению Пресвятой Богородицы, проходят в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре с 27 по 29 августа.