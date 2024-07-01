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Купол покрывают в Стефановской церкви Мирожского монастыря

В Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове продолжаются работы по возвращению зданию первоначального облика. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Церковь была построена в 1403-1404 годах и входит в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря. В конце XVII века церковь была перестроена. В период оккупации (1941-1944) на территории монастыря располагался семейный концлагерь для женщин и детей. Помещения церквей использовались для проживания.

В настоящее время специалисты уже провели кровельные работы и установили купол, который сейчас покрывают. Также продолжается работа по восполнению кладки в местах вычинки.

Ремонтно-реставрационные работы проводятся для сохранения исторического и культурного наследия Пскова.

Иконы с изображением Пскова, датированные первой четвертью XVII века и рубежом XVII-XVIII веков, показывают два строительных периода церкви.

В 1968 году Стефановская церковь была передана Псковскому музею-заповеднику, а в 1994 году – Псковской епархии.