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Всенощное бдение прошло накануне Успения Пресвятой Богородицы в Псково-Печерском монастыре

Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение, которое прошло накануне Успения Пресвятой Богородицы в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 27 августа. Об это сообщили в Telegram-канале Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Псковской епархии

Его Высокопреосвященству сослужили: епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, благочинный Псково-Печерской обители иеромонах Прохор (Андрейчук) с братией монастыря в священном сане и гости праздника в священном сане.

Песнопения всенощного бдения исполнили: братский хор обители под управлением инока Олега (Гладышева) и Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились насельники Свято-Успенской обители, многочисленные прихожане и паломники.