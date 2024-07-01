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455-летие празднует Святогорский Свято-Успенский монастырь

Крестный ход из Успенского собора Святогорского монастыря в Пушкинских Горах в Георгиевский храм на городище Воронич состоится сегодня, в престольный праздник обители - Успение Божией Матери, и в честь 455-летия с момента основания.

Свято-Успенский Святогорский монастырь основан в 1569 году царём Иоанном Грозным в память явления икон Божьей Матери «Одигитрия» и «Умиление» блаженному Тимофею.

Фото здесь и далее: сайт Свято-Успенского Святогорского монастыря

С XIX века обитель оказалась неразрывно связанной с именем Александра Пушкина. Находясь в ссылке в Михайловском в 1824-1826 годах, поэт приходил сюда в моменты творческих исканий на богомолье и на поклон могилам предков, памятью которых он свято дорожил. Сейчас же у храма находится могила, где покоится великий русский поэт.

Монастырские строения серьезно пострадали во время Великой Отечественной войны. Никольский храм, братский и игуменский корпуса были полностью разобраны уже после окончания войны.

Успенский собор и прочие, видимые ныне постройки, были восстановлены в 1949 году стараниями Семена Гейченко, бессменного руководителя Пушкинского заповедника до 1993 года.

Сегодня запланирован крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери Федоровской Святогорской, участие в котором может принять любой желающий:

9:00 – литургия. Крестный ход из Успенского собора Святогорского монастыря в Георгиевский храм на городище Воронич.

18:00 – Успенские вечера у монастырского пруда (чай, сбитень, праздничная программа).

Более подробную информацию о мероприятиях на 29 и 30 августа можно найти на сайте.

Причины, по которым необходимо посетить монастырь в преддверии почти 500-летнего юбилея, в материале Псковской Ленты Новостей.