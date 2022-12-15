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Православные чтят память Николая Чудотворца 19 декабря

Русская Православная Церковь чтит память святителя Николая Чудотворца 19 декабря. Святитель Николай считается покровителем путешественников и мореплавателей. И является одним из самых почитаемых святых в православном мире.

Святитель Николай, живший в III-IV веках, прославился как великий угодник Божий, поэтому в народе его обычно называют Николаем Угодником. Святитель Николай считался «всех предстателем и заступником, всех скорбных утешителем, всех сущих в бедах прибежищем, благочестия столпом, верных поборником». Христиане верят, что и сегодня он совершает множество чудес в помощь молящимся ему людям, сообщает calend.ru.

Святитель Николай скончался в середине IV века в глубокой старости. По церковному преданию, мощи святого сохранились нетленными и источали чудесное миро, от которого исцелилось множество людей. В 1087 году мощи Николая Угодника были перенесены в итальянский город Бар (Бари), где находятся и сейчас.

РПЦ чествует память святителя Николая 19 декабря и 22 мая (по новому стилю). В России существует большое количество храмов и церквей, посвященных святому.

На Руси святителя Николая издавна считали защитником оклеветанных, верили, что он может помочь невинно осужденным. Также его называют покровителем моряков, купцов и детей. Ему молились и земледельцы — о хорошей погоде, о добром урожае. «Второй после Бога заступник», — так говорили в народе о святом Николае. Нищие, прося милостыню, тоже ссылались на небесного защитника: «Кто Николая любит, кто Николаю служит, тому святой Николай во всякий час помогает».

День Николы Зимнего крестьяне устанавливали в качестве срока для разного рода сделок и платежей. «Никольский торг всему указ», — говорили в народе, подразумевая, что в этот день устанавливались цены на долгое время вперед. Также на эту дату устраивали братчины, получившие название «никольщин».

С утра люди шли в церковь, служили молебны святому Николаю, а после этого сообща накрывали большие столы и начинали веселиться. «Для кума Никольщина бражку варит, для кумы — пироги печет»; «На Никольщину зови друга, зови и ворога — оба будут друзья»; «На Никольщину едут мужики с поглядкой, а после Никольщины валяются под лавкой», — такие поговорки сохранила народная память о зимних братчинах.

На Николу никому нельзя было грустить — считалось, что это принесет суровые морозы. Впрочем, в этот день погода и без того обычно бывала студеной. Люди обращали внимание на то, как Никола продолжает работу святых Варвары и Саввы — «Никола загвоздит то, что Савва намостит» — морозит реки и озера. Если перед Николиным днем выпадал иней, можно было ждать хорошего урожая овса.