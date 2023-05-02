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Православный мир чтит память святого Георгия Победоносца 6 мая

Православный мир чтит память святого Георгия Победоносца 6 мая.

Фото: открытые источники

Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в городе Бейруте (в древности — Белит), у подножия Ливанских гор, пишет calend.ru.

Поступив на военную службу, Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, он сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в историю как один из самых жестоких гонителей христиан.

Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. Речь Георгия была полна сильных и убедительных возражений против императорского приказа преследовать христиан.

После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть Георгия различным мучениям. Его заключили в темницу, положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители начали изощряться в жестокости. Они били Георгия воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри.

Мученик все терпеливо переносил с молитвой на устах. В конце концов, император приказал отрубить мечом голову Георгию. Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомидии в 303 году.

С давних пор Георгий почитался у многих народов. Праздник в честь святого пользовался уважением во всех славянских землях и сопровождался множеством обрядов, в которых Георгий является покровителем земледелия и скотоводства.

На Руси почитание Георгия Победоносца приобрело особое значение. Сидящий верхом на коне и поражающий змия он запечатлен в центре герба Российского государства.

Напомним, в Псковской области восстановленный храм Георгия Победоносца находится на городище Воронич в Пушкинских Горах.