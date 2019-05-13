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Культурно-просветительский центр «Троицкий» приглашает псковичей на цикл бесед, посвященных изучению апостольских посланий

Культурно-просветительский центр «Троицкий» приглашает всех желающих на цикл бесед, посвященных изучению посланий святых апостолов Петра и Павла.

Многие православные в преддверии дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, постятся, особым образом подготавливают себя, но не менее важно познакомиться и проникнуться их наследием – Апостольскими посланиями.

Апостолы – ученики Христовы, являлись хранителями Слова Божия. Сначала они передавали Евангельское учение из уст в уста, а в дальнейшем стали появляться письма ― Апостольские послания.

Послания святых апостолов Петра и Павла имеют для всех христиан, большое значение, так как в них находится глубокое раскрытие и разъяснение истин Евангельского учения.

Встречи будет проводить выпускник Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия иерей Антоний Афанасьев.

Занятия будут проходить еженедельно по вторникам с 11 июня по 9 июля в 18.00 в приходском доме Свято-Троицкого кафедрального собора г. Пскова. После занятий – ответы на вопросы.

Напомним, что культурно-просветительский центр «Троицкий» был создан по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона. Главная цель центра - объединение детей и молодежи, псковичей на различных социокультурных площадках.

В рамках Центра осуществляется работа детской воскресной школы, экскурсионного центра и других направлений.