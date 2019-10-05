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«Бесстрашному и Беспечальному»: ради чего стоит побывать на выставке, посвященной 60-летию игуменства архимандрита Алипия (Воронова) в Печорах

В Печорах - золотая осень: солнце то проглянет, то спрячется за низкие серые облака, деловито бегущие по небу «с милого севера в сторону южную». Желтеющие клены и липы нехотя расстаются с листвой: где то цветущее великолепие, которое так восхищало гостей Псково-Печерского монастыря летом? Облетает, угасает буйство лета - и обнажившиеся ветви открывают взгляду настоящую красоту и мощь древней обители.

Осенью особенно пронзительно проникаешься красотой этих стен и храмов, так и просящихся на полотно, - неслучайно, наверное, это место так притягивает людей искусства: художников, писателей и поэтов, философов, режиссеров. Неслучайно и настоятелями обители становились люди, глубоко и тонко ощущающие суть творчества в его церковном понимании - как отражения красоты Божьего мира. Яркий пример тому - жизнь архимандрита Алипия, наместника монастыря в 1959-1975 годах. Масштабная выставка «Великий наместник», посвященная 60-летнему юбилею его игуменства, стала настоящим осенним подарком для всех жителей и гостей Печор. Она воссоздала историю его служения, ставшего и символом веры, и бесстрашным созиданием, и творчеством, и сохранением традиции.

Выставка-летопись

«Замечательная выставка, просто великолепная! - делятся с нами своими впечатлениями туристы из Москвы, которых мы встречаем в дверях. - Понравилось - все! Здесь столько материалов - мы очень благодарны, что в обители создали такую выставку!»

Заходим внутрь - и оказываемся в здании, которое само по себе является значительным историческим памятником: здесь в начале XX века останавливалась царская семья (фотосвидетельства об этом визите можно увидеть на стенах одного из залов), а в позднее советское время размещался музей города Печоры.

Следом появляются туристы: «Сколько билеты стоят?» - «Вход бесплатный», - отвечает им охранник, вызывая волну удивления и радости. Они поднимаются по лестнице вслед за нами, не переставая недоумевать: как, неужели в наше время такое возможно? Спрашиваю, из какого они города. Отвечают грустно: «из Москвы».

Поднявшись на второй этаж, мы оказываемся перед лентой времени с вехами: рождение, война, послушничество в Троице-Сергиевой лавре, пострижение в монахи, наместничество в Псково-Печерском монастыре, возвращение ценностей, реставрация обители... Более подробно обо всех этапах жизни «великого наместника» рассказывается далее - в пяти выставочных залах, экспозиция которых организована по тематическому принципу.

Первый зал рассказывает о молодых годах Ивана Михайловича Воронова - так в мирской жизни звали отца Алипия. Родился в семье крестьянина в Московской области, помогал отцу пасти скот, переехал вместе с отцом в Москву, закончил школу и стал работать в Метрострое, параллельно готовясь к поступлению в художественное училище. Уникальные фотографии и искренние строки автобиографии впечатляют своей простотой и проникновенностью.

Здесь замечаем пожилую женщину с двумя детьми, она тихонько объясняет им, почему надо слушать родителей и что такое послушание вообще. Немного спустя я спросила у нее, какими судьбами она оказалась на выставке. Вера (так она представилась) рассказывает: «Для меня отец Алипий - первый человек, который принял участие в моей судьбе. По его благословению я прожила здесь со студенческих лет и до конца его жизни. Он меня из Киева переправил сюда. Для меня это самый светлый человек». Она показывает мне фотографию, объясняет: на ней - мать архимандрита Тихона Секретарева, его отец и кто-то из старших детей. Все фотографии, представленные в экспозиции, ей знакомы, все - как родные. «Просто чудесно!», - со слезами на глазах признается женщина.

Во втором зале отражены фронтовые годы отца Алипия. Именно здесь вы узнаете, почему он решил посвятить свою жизнь церкви, как благословение матери предрешило его дальнейшую судьбу и имя в лоне церкви, а также увидите вещи тех лет - старый граммофон, фронтовую каску, боевые награды. Отец Алипий прошёл путь рядового солдата от Москвы до Берлина в составе Четвёртой танковой армии и участвовал во многих операциях на Центральном, Западном, Брянском, 1-м Украинском фронтах.

Тема третьего зала - «Монашество». Подробный макет Псково-Печерского монастыря, тачскрин, рассказывающий об истории старчества в древней обители, реставрации, борьбе за сохранение монастыря и пути жизни великого наместника. В зале представлены облачения отца Алипия, а также информация о том, как возрождался монастырь в послевоенные годы. Здесь вы найдете ответы на вопросы, как удалось сохранить церковные традиции в обители и не допустить ее закрытия, несмотря на многочисленные попытки очернить монастырь и братию.

Здесь же собраны свидетельства визитов к архимандриту Алипию многих представителей советской творческой интеллигенции - Ивана Козловского, Александра Солженицына, Льва Гумилева, Михаила Шемякина, Александра Исачева, Валентина Курбатова, Саввы Ямщикова...

О деятельности отца Алипия как художника и мецената рассказывает четвертый зал. Здесь представлена часть картин из коллекции живописи, переданной архимандритом в Псково-Изборский музей-заповедник. На стенах висят полотна известных художников: Ивана Шишкина, Евгения Лансере, Генриха Семирадского и других. В 1974 году основную часть своей коллекции русской живописи отец Алипий передал в Русский музей Ленинграда, а уже после его смерти большая часть его собрания была передана в Псковский музей-заповедник, который и предоставил часть картин экспозиции данной выставки. Так что если хотите увидеть подлинники Шишкина и Семирадского - добро пожаловать!

Наконец, пятый зал рассказывает о смерти великого наместника и его Пути в вечность. Воспоминания друзей, почитателей, священнослужителей воссоздают образ удивительного человека «высокой духовной жизни, доброты неимоверной...» (Вадим Нарциссов, искусствовед). В зале демонстрируется выполненный специально для выставки фильм с кадрами живой видеохроники и отрывков из проповеди отца Алипия.

Выставка-книга

«Выставка создавалась с серьезной исторической подготовкой и современным техническим оснащением, чтобы достойно почтить память великого Псково-Печерского наместника», - рассказывает нам иеромонах Псково-Печерского монастыря Матфей (Самохин), директор издательства «Вольный Странник» и руководитель команды, которая готовила выставку к открытию.

В разговоре выясняем: к юбилейной дате игуменства не только организована выставка - еще и выпущена интереснейшая книга Анастасии Горюновой «Архимандрит Алипий. Великий наместник». Тираж - 5000 экземпляров, уникальные фотоиллюстрации, интересные факты о жизни обители и ее бесстрашного настоятеля, изложенные ярким образным языком. Книгу можно приобрести в монастырской книжной лавке, а также на официальном сайте издательства - она станет хорошим подспорьем тем, кто хочет окунуться в сложные перипетии жизни Церкви в советскую эпоху. Станет она путеводителем и для всех посетителей выставки.

Иеромонах Матфей (Самохин): «Мы долго собирали информацию, узнали множество фактов, работали в архивах. Личность отца Алипия раскрылась для нас с необычных ракурсов глубины, мы вдохновились его силой, талантом, энергией, его смекалкой, потрясающим юмором: во всех обстоятельствах сложного периода гонений на Церковь у него всегда был готов ответ. Он мог общаться с любыми людьми и никого не боялся. Это, наверное, одна из главных черт отца Алипия - бесстрашие. Столько открывается согласованных событий в его жизни, столько неожиданных совпадений, что понимаешь: промысел Божий вел человека с самого рождения. Книга об архимандрите Алипии и была построена через призму того, как Господь через все события жизни готовил особого человека, который в самое тяжелое время смог отстоять обитель. Все этапы его удивительной биографии, все его таланты и профессиональные знания помогли ему здесь».

По словам отца Матфея, наряду с сотрудниками «Вольного странника» в подготовке материалов экспозиции непосредственное и самое активное участие принимали специалисты масштабного проекта исторические парков «Россия — моя история», идейным вдохновителем которого стал митрополит Псковский и Порховский Тихон. Сегодня на территории страны работает 19 таких парков, рассказывающих об истории России на понятном для молодежи языке информационных технологий. Этот же принцип был реализован и в рамках выставки в Печорах.

Тачскрины, кинотрансляции, тайм-лайн - все создавалось в предельно сжатые сроки. Подготовить такую масштабную работу удалось благодаря усилиям многих специалистов, среди которых - историки, краеведы, строители, братия монастыря, а также митрополит Тихон, который лично редактировал текстовые материалы выставки, отслеживал даже такие мелочи, как одиночные предлоги в конце строк (любой, кто занимался издательской деятельностью, знает, что такая ошибка - серьезный недочет верстки). Бессонные ночи и полная самоотдача многих людей - таков секрет выставки, о которой теперь в книге отзывов пишут ни много ни мало: «Сам стал лучше от увиденного!».

Выставка-легенда

В первый день же день работы более 600 посетителей - таков рекорд выставки «Великий наместник». И, судя по интересу гостей Печор, этот рекорд - далеко не последний.

Вот лишь малая часть первых отзывов об экспозиции:

«Не мог смотреть без слез радости, как хорошо, что наша земля родит таких людей. Спасибо, владыка, за такую выставку» (Русановы)

«Спасибо огромное за выставку! За переоборудованный музей! За душевную радость!» (Г.Айда)

«Выставка очень содержательна, прекрасно оформлена. А главное - она передает атмосферу, несет в себе дух отца Алипия. Встречаемся с Великим Наместником, как с живым» (Анастасия Горюнова, Москва)

«Огромное спасибо организаторам выставки. Выхожу со слезами на глазах и с просветлением в душе, осознанием истины жизни» (Воюшины Ольга и Владимир)

«Благодарствую! Сильно!» (Без подписи)

«Спасибо за выставку, много интересного для духовного развития» (без подписи, Печоры)

Выставка продлится до 20 октября, дальнейшая ее судьба пока обсуждается: возможно, она останется в Печорах еще на какое-то время (опрос подписчиков группы паломников монастыря в соцсетях по вопросу продления сроков проведения выставки уже начался). Возможно, экспозиция отправится в другие города, прежде всего, на родину отца Алипия, в Москву, где в августе был установлен его памятник.

Выставка и задумана была изначально как мобильная во всех смыслах: во-первых, чтобы ее можно было экспонировать не только в обители, во-вторых, система тачскринов и планшетов с видами монастыря позволяет менять информацию и организовывать новые тематические экспозиции.

В связи с этим у монастыря уже есть планы на будущее: в апреле будет праздноваться 110 лет со дня рождения одного из наиболее почитаемых старцев Русской православной церкви наших дней - отца Иоанна Крестьянкина. Возможно, он станет героем следующей интерактивной выставки в Печорах.

Отец Матфей: «У владыки Тихона очень много планов. Данная выставка - пробный опыт. Очень важно, какой у людей будет отклик, какие впечатления останутся. Если местным жителям и туристам такие события будут важны и полезны, проект будет продолжаться».

***

На прошлой неделе стало известно, что Псково-Печерский монастырь вошел в пятерку самых посещаемых Святынь России. Начинающаяся здесь активная работа по организации выставочной деятельности - еще один способ привлечь внимание россиян к истории страны и традициям древней обители.

«Для нас важно донести до гостей, что это место богато не только своей кровной связью с Россией, не только удивительной архитектурой, но и тем, что именно здесь сохранялся дух, смысл, энергия и сила старчества, - подчеркивает иеромонах Матфей. - Отец Алипий много потрудился ради этого, отстаивая нашу истинную веру. Ему было важно, чтобы духовная традиция не прерывалась. Великий подвижник сохранил устав и верность преданию. Мы видим сейчас, как Псково-Печерский монастырь процветает и развивается во многом за счет этого духа и непрерывавшегося служения литургии».