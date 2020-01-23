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Варваринская церковь. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи

28.01.2020 09:04|ПсковКомментариев: 0

Псков невозможно представить без его храмов. Это главные достопримечательности нашего города, его душа, гордость и слава. Сейчас в Пскове насчитывается около 40 храмов, десять из них (то есть каждый четвертый) включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО с официальной формулировкой - представители псковской архитектурной школы.

Мы попросили студентов ПсковГУ теологического направления рассказать об истории псковских храмов. Продолжает проект «История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи» публикация о Варваринской церкви, которую подготовила студентка 3 курса направления «Теология» ПсковГУ Кристина Васильева.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

Варваринская Церковь города Пскова располагается на территории Петровского посада, рядом с одноименными воротами (Плехановский посад, д. 14).

Этот храм – единственный в городе, сохранивший свой исторический внешний вид. Ему насчитывается более трехсот лет. Он – срубный, то есть построен из дерева. Его стены стоят на изначальном месте вот уже более трех столетий. Церковь возведена в сельском стиле. Материалом для возведения храма послужили строевые бревна, которые тем более уникальны, что почти нигде больше на Псковщине не встречаются. Из них сложили главный храмовый куб. Западный притвор тоже представляет собой срубный куб, как и восточный алтарь.

Кубическая форма в архитектуре Варваринской Церкви Пскова доминирует. Так же построена колокольня на церковном притворе, зашитая досками. Основанием храму служит уникальная бревенчатая конструкция, уложенная в виде цоколя под срубными стенами.

Первоначально храм был монастырским, но когда был основан монастырь – точно неизвестно; есть лишь сведения о том, что в 1561 г. женский монастырь сгорел во время сильнейшего и сокрушительного пожара. Стало быть, обитель была основана не позднее середины XVI в. Храм св. Варвары был заложен с участием старицы Агафьи и монахинь в 1618 г., а освящен в 1626 г., во времена правления игумена Иулита.

В 1786 г. церковь была сделана приписной к Покровскому храму, расположенному на Торгу.

Церковь Святой Великомученицы Варвары в Пскове – истинная древность, и это понимали еще наши предки-псковичи. Поскольку из-за влажности церковные стены деформировались, в 1882 г. их решили сохранить путем укрепления мощными стойками с железными шпильками. Однако как бы аккуратно ни проводились многочисленные ремонты и реставрации, зданию церкви был нанесен ущерб. Древняя композиция нарушилась. Исчезли крыльцо, звонница и некоторые другие элементы. Но старинный сруб сохранился.

После революционных потрясений 1917 г. Варваринская Церковь Пскова была закрыта. В 1973 г. здесь была произведена масштабная реставрация. Однако ремонтные работы проводились с учетом высокой исторической ценности здания. Поэтому восстановление прошло фрагментарно. Варваринская церковь – это единственный в своем роде сохранившийся до нашего времени уникальный памятник православного деревянного зодчества в Пскове. В конце ноября 2002 г. настоятелем стал протоиерей отец Олег, который раньше служил в Александро-Невском храме.

На сегодняшний день на территории Церкви Святой Великомученицы Варвары в Пскове производятся работы по расчистке и вывозу мусора. Также здесь проходят археологические работы. Найдены надгробные плиты, самая старая из которых относится к 1848 году.

В наши дни Варваринская церковь имеет статус памятника истории республиканского значения и находится под охраной государства.

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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