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Храм Нерукотворенного Образа с Жабьей Лавицы. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи

Псков невозможно представить без его храмов. Это главные достопримечательности нашего города, его душа, гордость и слава. Сейчас в Пскове насчитывается около 40 храмов, десять из них (то есть каждый четвертый) включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО с официальной формулировкой - представители псковской архитектурной школы.

Мы попросили студентов ПсковГУ теологического направления рассказать об истории псковских храмов. Продолжает проект «История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи» публикация о храме Нерукотворенного Образа с Жабьей Лавицы, которую подготовила студентка 3 курса направления «Теология» ПсковГУ Дарья Иванова.

Храм Нерукотворенного Образа – небольшая церковь, находящаяся на Запсковье. Имеет относительно небольшие размеры – 30 метров в длину и 20 метров в ширину.

У нее есть и другое название, связанное с местом ее построения - «Церковь Образская с Жабьей лавицы». Раньше на месте церкви располагалось болото «Жабья Лавица». Затем его засыпали и построили церковь. Раньше лавицами (или лавами) назывались искусственные переходы через реки и топкие места. Вероятнее всего, церковь была возведена на одном из таких мест.

Кто и в каком году воздвиг каменную церковь, точно неизвестно. Первое упоминание имеется в псковских летописях. В 1487 году в городе за один день поставили деревянную церковь по случаю эпидемии: «В лето 6995... Того же лета бысть мор во Пскове, да церковь поставиша на Запсковье у Жабьи лавицы во имя Нерукотворенного Образа и совершили однем днем и осветили, месяца августа 26 день однодневная деревянная».

В 1540 году в городе случился пожар. Церковь Нерукотворного Образа в летописях упоминается как не тронутая огнем: «Только Бог ублюде, храма образа Господня деревянные церкви».

В дальнейшем церковь из деревянной становится каменной. Сведений о том, когда и кто пристроил каменную церковь, нет. Каменная церковь была сложена из местной известняковой плиты.

Упоминается церковь и в 1745 году. По описанию того года к церкви было приписано 25 приходских дворов.

В 1852 году церковь должны были снести. Разборку церкви успели провести только до половины: ее решили сохранить по просьбе прихожан Богоявленского храма, которые затем собрали деньги на восстановление церкви. Нетронутыми остались притвор, крыльцо и звонница.

В 1898 году при церкви была открыта церковно-приходская школа. Это была самая первая приходская школа в городе Пскове. Для школы отдельно было построено одноэтажное здание.

В 1931 году церковь была закрыта, а здание передано для школьных мастерских.

В 1960 году в церкви были проведены архитектурно-археологические исследования здания под руководством Бориса Степановича Скобельцына. Выполнена частичная реставрация и реконструкция интерьера четверика: сооружено временное перекрытие. Здание приспособили под торговую контору и склад. В этом же году постановлением Совета Министров церковь была взята под охрану государства как памятник республиканского значения.

В 2000 году восстановлением церкви занялся настоятель церкви св. Николая из Виделебья игумен о. Андроник (Некрасов). Был открыт придел, в котором проводятся постоянные богослужения. Он был заново освящен в честь Новомучеников и Исповедников Российских. Центральная же часть и притвор находились в полуразрушенном состоянии. На стенах еще остались фрески, на одной из которых изображена Святая равноапостольная княгиня Ольга.

В церкви имеется один из немногих оставшихся в Пскове образец ворот XVII века. Столбы ворот обработаны каннелюрами, что говорит о том, что ворота относятся к концу XVII века. Другую особенность церковных ворот составляли их решетчатые створы, сквозь которые можно было видеть храм. Такие кованые железные створы до сих пор существуют на воротах Церкви Нерукотворного Образа.

Этот храм, расположенный на ул. Труда в Пскове, - единственный на Псковщине, который был построен во имя Спаса Нерукотворенного. Престольный праздник храма отмечается 29 августа. В равной степени и церковный, и народный, праздник связан с библейской легендой о чудесном исцелении едесского царя Авгаря, больного проказой. Прокаженного исцелил Нерукотворный Образ, который отпечатался на полотнище, когда Христос утер им свое лицо. Отсюда и название праздника - Спас Нерукотворный.

Празднество в честь перенесения Нерукотворенного Образа совершается в попразднство Успения, его называют «третьим Спасом», «ореховым Спасом» - поспевают к этому времени орехи, называют еще «Спасом на холсте». Особое почитание этого праздника в Русской Православной Церкви выразилось в иконописании: икона Нерукотворного Образа - одна из наиболее распространенных в Русской Православной Церкви.

Группа храма во ВКонтакте https://vk.com/club171198124

Фоторепортаж Вадима Боченкова