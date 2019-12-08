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Храм Козьмы и Дамиана с Примостья. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи

11.12.2019 13:42|ПсковКомментариев: 1


Псков невозможно представить без его храмов. Это главные достопримечательности нашего города, его душа, гордость и слава. Сейчас в Псков насчитывается около 40 храмов, десять из них (то есть каждый четвертый) включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО с официальной формулировкой - представители псковской архитектурной школы.

Мы попросили студентов ПсковГУ теологического направления рассказать об истории псковских храмов. Продолжает проект «История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи» публикация о храме Козьмы (Косьмы) и Дамиана с Примостья, которую подготовил студент 3 курса направление Теологии ПсковГУ Илья Чечетов.

Примостье дословно означает – «у моста», а именно у старого Троицкого моста, переправы через речку Пскову. Когда-то здесь стоял деревянный храм, а после того, как он сгорел в пожаре, по заказу князя Владимира Андреевича и посадника Зиновия Михайловича, а также на пожертвования «суседей Богоявленского конца», в 1462 году был построена каменная церковь в честь бессеребренников, покровителей кузнецов святых Козьмы и Дамиана.

У одноглавого, трехапсидного храма было целых шестнадцать скатов и самая высокая на то время звонница в Пскове.

В 1507 году взорвался боевой запас пороха, хранившийся в южном приделе. Придел был полностью разрушен, а сама церковь серьезно пострадала. В звонницу же попала молния, и сегодня от нее остался лишь нижний куб. Во время восстановления храма покрытие крыши сменили на восьмискатное, барабан главы поставили на пониженные подпружные арки. Малую звонницу над аркой притвора разобрали, зато в углу церковного буя (кладбища) поставили новую, мощную четырехпролетную звонницу, такую большую, что внутри разместились складские помещения. Также у храма есть два придела — северный во имя святого Митрофания Воронежского и южный во имя святого Саввы.

Во время Великой Отечественной войны храм был значительно поврежден. В материалах комиссии по итогам расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков упоминается среди других памятников церковь Козьмы и Дамиана с Примостья: «Сожжены, уничтожены крыши и все деревянные части здания. Из стен выломаны изразцы. Разрушена колокольня. Погиб резной иконостас с иконами...»

После Великой Отечественной войны до 2008 года в церкви располагалась переплётная мастерская. В 1960 году храм взят под охрану государства как памятник республиканского значения.

Церковь Козьмы и Дамиана представляет собой четырёхстолпный, трехапсидный (боковые апсиды прямоугольные) храм. Покрытие четверика восьмискатное. Приделы: северный — Св. Митрофания Воронежского (1833 г.), южный — Св. Саввы (1640 г.). Рядом находится отдельно стоящая звонница. Постройки окружены невысокой оградой с воротами (два проёма: для прохода и проезда); верх ворот утрачен. Сооружен храм, как и многие другие псковские церкви, из известняковой плиты, обмазан и побелен.

Размеры: четверик храма — 15×19 м; высота с барабаном и главой около 30 м. Церковь с галереями и притвором 20×20 м. Звонница — 15×18 м; высота 18 м.

14 ноября 2008 г. после долгих лет запустения в храме был совершён первый молебен, стали совершаться регулярные Богослужения. 1 декабря 2008 г. указом митрополита Евсевия настоятелем был назначен иерей Михаил Фёдоров.

В 2009 году на реставрацию объектов культурного наследия в Псковской области из федерального бюджета выделили 44 млн. 821 тыс. 800 рублей. Финансирование производилось по Федеральной целевой программе «Культура России (2006—2011 годы)». Из них на разработку научно-проектной документации для дальнейшей реставрации церкви Козьмы и Дамиана было направлено 2 млн. рублей.

Решением 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля 2019 года внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО (в списке храмов псковской архитектурной школы).

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи Храм Козьмы и Дамиана с Примостья. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи Церковь Иоакима и Анны на Полонище. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи Комплекс Старовознесенского монастыря. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи
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