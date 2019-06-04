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Храм св. Николая в Псковском Устье: где же все-таки начинается Россия?

Что может связывать княгиню Ольгу и российского дворянина Филиппа Пальчикова, шведского фельдмаршала Карла Карлсона Гюлленельма и русских декабристов, последнюю царевну Византии и Бориса Степановича Скобельцына?

Дело в том, что в разное время и при разных обстоятельствах жизнь приводила их к деревне Устье, что в 18 километрах от Пскова. В деревне этой, на берегу Великой в месте впадения ее в Чудское озеро, до сих пор стоит тихий и почти забытый храм святого Николая, повидавший за долгие годы и этих, и многих других людей, значимых для истории России и Псковской земли. В истории храма-маяка, встречающего и провожающего своих многочисленных гостей, есть такие невероятные страницы, что впору роман сочинять. Или переправлять на здешние берега инсталляцию о том, что «Россия начинается здесь»...

«Царское место»

Отец Авраамий, настоятель храма св.Николая, служит здесь уже больше 20 лет. В 1996 году, когда его направил сюда владыка Евсевий, собственноручно клал в церкви полы, красил кровлю, составлял иконостас - какие-то иконы прихожане принесли, какие-то сам батюшка написал... Несмотря на реставрацию, которая проходила в конце 50-х под руководством известнейшего псковского архитектора Бориса Скобельцына, храм сегодня переживает не лучшие времена.

Фасад сложен из бутового камня, который отлично впитывает влагу, но система гидроизоляции здесь (такая, например, как в Мирожском монастыре), отсутствует. Старенькая печка не справляется с сырым холодным воздухом, а пол сгнил и местами провалился. На колокольне уже красуются небольшие березки. Купол прохудился, галки залетают туда как к себе домой.

«В позапрошлом году мы уже предполагали, что будет ремонт, начали искать помощников, благотворителей, но все пришлось отменить: плановый осмотр специалистов из Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области показал, что храм нуждается в комплексной реставрации», - рассказывает отец Авраамий.

Спрашиваем, когда храм был построен. Ведь 1472 год, как свидетельствует табличка на церкви, - это лишь год упоминания храма в летописи. «Кто и когда построил церковь, мы можем только предполагать, - отвечает отец Авраамий. - До этого храма здесь, вероятнее всего, стоял другой, деревянный. Известно, что княгиня Ольга часто отмечала значимые места поклонными крестами, часовнями или церквями. Не исключено, что в этих местах бывал и Александр Невский, и Ярослав Мудрый, который строил в XI веке неподалеку городок Юрьев, ныне Тарту. О древности храма свидетельствуют и кресты в стене. Архитекторы объяснили нам, что эти детали - не архитектурный элемент, а настоящие погребальные кресты. Под стеной древнего храма или рядом с ним были похоронены какие-то знатные люди, и когда начали возводить новую, каменную, постройку, кресты просто встроили в кладку и закрыли штукатуркой. Кресты эти, а значит, и сам храм, предположительно, можно датировать XIV-м веком».

По мнению многих специалистов, храм св.Николая в Устье - один из лучших памятников псковской архитектуры того времени. Можно сказать, типичный представитель - одноглавый, трехапсидый, восьмискатный, наружные стены разбиты на три части лопатками. В XV-XVI веках был сооружен притвор с трехстолпной звонницей, портал был расписан фресками. Южный придел во имя иконы Казанской Божьей матери появился в XVIII веке. В 1866 г. к расписанному фресками порталу были пристроены трехъярусная колокольня и новый притвор.

«В святого Николе в Устьяхъ...»

Первое упоминание храма в летописи связано с последней наследницей Византийского престола, Зоей (в крещении Софьей) Палеолог. Будучи сосватанной римлянами за Великого князя Иоанна III, она добиралась в Москву северным путем «из варяг в греки». В октябре 1472 года Софья Палеолог по пути в Псков одну ночь с 12 на 13 октября ночевала «в святого Николе в Устьяхъ...».

Отец Авраамий рассказывает нам об истории возникновения Византии, о ее расцвете и упадке в 14 веке после захвата османами, об опасностях Великого шелкового пути и экономическом потенциале маршрута «из варяг в греки», о том, кто такие балтийские славяне и зачем они понадобились католикам ветхого Рима, так, как будто это все было вчера. Козни, интриги, скандалы, расследования - только более высокого порядка, чем на современном телевидении. Псков в то время, выражаясь нынешним сленгом, был «престижной локацией», богатейшим торговым городом, способным не то что Ганзу - самую настоящую царевну принять!

Так вот, 12 октября Софья остановилась в Устье, обдуваемом озерными ветрами, наверное, накормила ее местная знать и сушеным снетком, и знаменитым псковским медовым сбитнем - хотя как знать, может, властная самолюбивая царевна и отказалась от эдаких яств, мало напоминающих застолья Нового Рима. На следующий день ее перевезли в Снетогорский монастырь, там она облачилась в «царские порты», а уже в Пскове ее встречали как царскую невесту со всей пышностью - звон колоколов, стрельба из пушек, стечение народа.

Почему это событие так важно для истории России? Все очень просто: до царевны Софьи Палеолог Русь была великим княжеством, страной правили князья. Чтобы стать царем, нужно родиться царевичем, а не княжичем - все логично, по династическим понятиям. Вот и получилось, что именно Софья, которая по рождению принадлежала к царскому роду, могла - и стала первой русской царицей. Соответственно, ее потомки получили право провозгласить Русь царством, а ее правителя - царем.

Удачное стечение исторических обстоятельств закрепилось еще и религиозно-идеологически - в знаменитой теории «Москва - Третий Рим», которая также зародилась на Псковской земле, в посланиях псковского монаха Филофея к московскому великому князю Василию III Ивановичу. Напомним, теория утверждала, что исторической преемницей Римской и Византийской империй, павших из-за уклонения от «истинной веры», является Московская Русь — «Третий Рим» («Два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не бысти»). Теория сыграла значительную роль в оформлении официальной идеологии Русского централизованного государства и в борьбе против попыток Ватикана распространить свое влияние на русские земли.

«Это главное, что связано с этим храмом. Царство Российское, империя берет свое начало отсюда, - подытоживает наш собеседник. - Здесь, без преувеличения, царские места, связанные с именами княгини Ольги, князя Александра Невского, Ярослава Мудрого, царевны Софьи Палеолог».

Отсель грозить мы будем шведу

Дальнейшая история Устья и храма св.Николая не менее интересна. XVII век отмечен войной со шведами. Северные соседи видели в Пскове рынок сбыта и завидный торговый город. По этой же причине на нашу землю претендовала еще и Речь Посполитая. Поляки поглядывали на Псков со стороны Дерпта, шведы - из Нарвы и Гдова.

В 1615 году король Густав II Адольф, после захвата Нарвы и Гдова осадил Псков. Захватить город ему не удалось, и шведы удалились на гдовские рубежи, устраивая, где это было возможно, укрепления, называемые ими «шанцы». В 1616 году король повторил попытку взятия Пскова, но уже не сам. Он отправил в поход 6000 человек под предводительством фельдмаршала Карла Карлссона Гюлленельма, внебрачного сына короля Карла IX.

Первая битва не принесла Гюлленельму успеха: «Посылал моршалок Карло подо Псков войною. И вышли на них изо Пскова твои государевы люди и неметцких де людей многих побили, а иных ранили, а достальные де, государь, неметцкие люди ото Пскова отошли прочь». Отступив, шведы занялись строительством укрепления в Устье, где оставили отряд численностью 700 человек.

Стояние шведов под Псковом продолжалось до зимы. В начале декабря шведский фельдмаршал отправил к Устью из Юрьева Ливонского дополнительный отряд в пятьсот человек. Узнав об этом, псковичи принимают решение отвоевать Устье, выступают из Пскова и осаждают шведское укрепление. Силы были не равны: псковичи значительно превосходили числом шведов благодаря тому, что успели осадить Устье до прихода шведской подмоги. Так или иначе, угроза голода и смерти сделали свое дело, и шведы сдались на милость псковичам.

Пришедшие к тому времени из Юрьева шведы просили отпустить оставшиеся 250 человек. Дав клятвенное обещание прекратить военные действия, они были отправлены обратно. Они ушли в сторону Печор и оставили псковичам все снаряжение, все имущество, которое было в крепости. Это двадцать четыре пушки (по тем временам немалое количество), четыре крупных корабля десантных, шанцевый инструмент, десять бочек пороха.

Так псковские люди, героически защищая свой город, прогнали шведских захватчиков. Это событие в дальнейшем повлияло на успех в переговорах о мире между Москвой и Швецией, который и был заключен в Столбове в 1617 году.

Когда Петр I открыл порт в Санкт-Петербурге, Псков оскудел и начал приходить в упадок, потеряв славу торгового центра. Помаленьку начало все ветшать. Но при этом места, о которых мы ведем речь, продолжали оставаться царскими.

Чуть выше по реке за Каменкой есть деревня Дворец. Название неслучайно: здесь действительно была царская резиденция, куда приезжали летом на отдых члены царской земли, спасаясь от «прелестей» петербургского климата. Например, именно здесь останавливалась вдова сына царя Петра 1 Иоанна Прасковья.

В XVIII-XIX веке места эти облюбовали известные дворянские фамилии. Одним из первых имение здесь получил в подарок тишайшего Алексея Михайловича (отца Петра) Иван Назимов. Назимовы стали меценатами храма в Устье, здесь была их усыпальница.

Были здесь угодья и у семейства Пальчиковых - основатель этой династии, Филипп Пальчиков, был помощником Петра в кораблестроении, ездил с ним в Голландию. Потомок Филиппа Владимир учился в лицее вместе с Пушкиным и Пущиным, они бывали у него в гостях. Брат декабриста Ивана Пущина Михаил женился на сестре Владимира Софье Пальчиковой, они венчались в храме св.Николая в Устье. Был ли на венчании Пушкин? Кто знает, может, и заехал поздравить друга.

«Наши древние храмы»

После революции храм оставался действующим - об этом частенько вспоминали старожилы Устья. А вот во время Великой Отечественной войны храм серьезно пострадал: по словам местных жителей, в барабане купола был установлен немецкий пулеметный расчет - фашисты простреливали реку, ни один корабль не мог пройти мимо. В итоге во время обстрела советскими частями со стороны Ваймиц расчет был уничтожен, но купол спасти не удалось, он был разрушен. Даже после войны храм поначалу действовал, но через какое-то время его все же закрыли. Одна из прихожанок рассказывала, что церковь пытались приспособить для хозяйственных нужд, председатель местного колхоза даже пробовал хранить здесь зерно, но оно сопрело из-за высокой влажности в храме.

Во второй половине 50-х годов Псковская реставрационная мастерская принялась за реконструкцию памятника зодчества. Работы вел известный мастер Борис Степанович Скобельцын. В 1961-м году храм принял свой первоначальный вид. Как вспоминала дочь реставратора, Надежда, в процессе реставрации были обнаружены остатки, следы древней стены звонницы. Поэтому храм был оставлен в формах XVI- XVII века. А все постройки, которые относились к XVIII-XX веку, были разобраны.

Церковная жизнь памятника архитектуры и истории возобновилась в 1993 году, когда Псковскую епархию возглавил владыка Евсевий. По словам отца Авраамия, одним из главнейших деяний митрополита стало восстановление служения во многих псковских церквях и монастырях. Храм св.Николая стал первым в их числе. Кстати, первый священник, который совершал здесь службу, - о.Олег Тэор, настоятель воинского храма св.благоверного князя Александра Невского.

Сегодня храм живет скромной, незаметной большим городам жизнью. Прихожан, правда, стало чуть больше: о.Авраамий с радостью отмечает, что и людей, мечтающих о жизни в провинции, стало больше, и демографический кризис понемногу отступает. Иногда приезжают туристы и паломники на экскурсии. А в минувшие выходные здесь побывали волонтеры акции «Наши древние храмы», стартовавшей в регионе по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона. Волонтеры помогли разобрать завалы камней, кирпичей, расчистили мусор.

Были с визитом недавно и специалисты Комитета по охране объектов культурного наследия. В перспективе - составление акта технического состояния, техзадания и поиск средств для реставрации. «Силами прихода сделать все, что необходимо для сохранения храма, невозможно, - делится отец Авраамий. - Церковь нуждается в реставрации - ради нашей истории, ради красоты этого места, ради того, чтобы наши дети увидели ее и восхитились, как мы с вами восхищаемся ею сегодня».

***

Сейчас, на пороге лета, здесь повсюду цветы: душистые гроздья сирени, луговые ромашки, иван-чай, и те, что любят выращивать в палисадниках: хризантемы и гвоздики. Они прячутся в нишах, обрамляют разноцветьем иконы в простых рамах. В трапезной остывает в самоваре наш чай - мы совсем забыли о нем за разговорами о царевнах и «моршалоках Карлах». На ликах святых бликами лежат солнечные пятна, а в тени мерцают огоньки свечей. С улицы доносится пение птиц и шум ветра с озера.

«Мое желание, - говорит, прощаясь, отец Авраамий, - чтобы об этом месте не только исследователи знали, но и обычные псковичи, любящие свою землю. Это историческое место, наша святыня. Я надеюсь, что люди будут сюда приезжать. Может, и к самовару что-нибудь привезут – посидим, поговорим о том, что было и что будет»...

Елена Никитина