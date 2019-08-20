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Митрополит Тихон: Жизнь отца Николая Гурьянова - это подвиг Любви и веры в Бога

Завтра, 24 августа, - день памяти Николая Гурьянова, священника Русской православной церкви, прослужившего более 40 лет в храме Святителя и Чудотворца Николая на острове Талабск (Залит) в Псковском озере. Сегодня имя старца известно тысячам людей в России и за рубежом. Он - один из любимейших, самых почитаемых духовных наставников Русской Православной Церкви XX века, поддерживавших ее во время открытых гонений на православие.

По словам митрополита Псковского и Порховского Тихона, в жизни которого старец сыграл важную роль, это был человек совершенно особенный, живущий «и в нашем, и в совершенно другом мире». По убеждению владыки, в этой способности кроется источник многочисленных непостижимых для обычного ума случаев, связанных с жизнью и служением старца.

«Отец Николай, в первую очередь, был бесконечно добрым и любящим всех человеком, - вспоминает митрополит Тихон, - а на любовь человеческую отвечает и Бог, который тоже есть Любовь. Поэтому именно через отца Николая Бог помогал людям и открывал очень многое, необычайно важное для них, начиная от бытовой жизни и кончая высокими вопросами. Это был подвиг Любви и, самое главное, - подвиг веры в Бога».

Добавим, что 24 августа, в 17-ю годовщину кончины старца протоиерея Николая Гурьянова, на острове Залит по традиции пройдет заупокойное богослужение. По окончании литургии все собравшиеся крестным ходом, при пении тропаря Преображения Господня, направятся на кладбище к могиле протоиерея Николая Гурьянова, где пройдет панихида по почившему старцу.