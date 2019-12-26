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«С нами Бог!» - Хористы Свято-Тихоновской православной гимназии Пскова объяснили, как побеждать в международных конкурсах



Фото: http://new.xxc.ru/

Хористы псковской Свято-Тихоновской православной гимназии поделились своими впечатлениями от участия в VII ежегодном благотворительном гала-концерте «Рождественские песни народов мира», который состоялся 19 января в Храме Христа Спасителя, и рассказали, какой момент был самым волнительным, а также объяснили, что помогло им победить в Патриаршем конкурсе.

Напомним, в ноябре прошлого года хор Свято-Тихоновской православной гимназии Пскова принял участие в региональном отборочном туре Патриаршего конкурса «Песнопения Христианского мира», который проходил в Пскове.

Всего в этом конкурсе участвовали 43 коллектива не только из России. Хор Свято-Тихоновской православной гимназии исполнял а капелла три произведения: рождественский кант «Бог Израилев» в обработке псковского композитора Александра Закревского, украинскую рождественскую колядку «Бог народывся» и песню «Во Царствии Твоем» болгарского композитора Добре Христова. Солировала восьмиклассница Дарья Палютина.



Фото: http://new.xxc.ru/

Сначала псковские хористы узнали только, что вошли в тройку победителей, а позже выяснилось, что хор Свято-Тихоновской православной гимназии Пскова занял в Патриаршем конкурсе первое место и получил приглашение выступить на благотворительном концерте «Рождественские песни народов мира» в зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве.

18 января, в крещенский сочельник, рассказывает регент хора, Татьяна Сергеевна Зимарская, хор Свято-Тихоновской православной гимназии (41 ребёнок из 5,6,8 и 11 классов) прибыл в Москву и сразу отправился в Храм Христа Спасителя, где детей накормили и провели для них экскурсию по храму, после чего они приняли участие в богослужении, которое проводил сам Патриарх Кирилл.



Фото: patriarchia.ru

На следующий день псковские хористы с утра пели на клиросе Храма Христа Спасителя по очереди с Патриаршим хором.

«Это, конечно, незабываемое впечатление – когда ты поёшь в главном храме страны на праздничной службе наравне с профессиональными певцами и с такой потрясающей акустикой», – говорит Татьяна Зимарская.

После хор начал готовиться к вечернему гала-концерту. По словам Татьяны Зимарской, к тому времени дети уже очень устали и во время репетиции ей было непросто их растормошить, но когда они вышли на сцену, то выступили как нельзя лучше:

«Дети просто молодцы! Главное, что они сами получили от этого выступления удовольствие. Я, конечно, стояла спиной к публике и не видела, что происходило в зале, но я слышала, как нам кричали «браво!».



Фото: http://new.xxc.ru/

А ведь солистка хора Свято-Тихоновской православной гимназии, Дарья Палютина, вышла на сцену зала Церковных соборов Храма Христа Спасителя с больным горлом и до сих пор на больничном. Да и многие другие юные псковские хористы за два дня в Москве от такого количества впечатлений и событий настолько переволновались, что зашмыгали носами. Но в решающий момент, говорит Татьяна Зимарская, они как настоящие профессионалы собрались и выступили просто превосходно.



Фото: http://new.xxc.ru/

«Нас поразила архитектура Храма Христа Спасителя: такие огромные иконы, гигантские роскошные люстры, свечи, хоть и искусственные, но до чего красивые… – рассказывают восьмиклассницы Елена Савельева и Виктория Винокурова. – И что в трапезной так много комнат все разного цвета: одна красная с красными коврами, другая синяя… Мы были первый раз в Москве и сразу столько всего необыкновенного!»

«Со смотровой площадки Храма Христа Спасителя нам показали и Красную площадь, и МГУ и семь московских высоток. Я тоже первый раз был в Москве и сразу увидел её во всей красе», – добавил пятиклассник Дима Кириковский.

«Но самое волнительное – это когда мы пели на клиросе Храма Христа Спасителя 19 января: второй антифон, херувимскую, тропарь… Там такая акустика!» – говорит Лена.

«Нет, самое волнительное – это когда Татьяне Сергеевне вручали Патриаршую грамоту, – перебивает Вика. – Мы стояли в зале, хлопали и очень радовались, потому что всё это благодаря ей!»

(Перед началом гала-концерта ключарь Кафедрального соборного Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев вручил художественному руководителю хора Свято-Тихоновской православной гимназии Пскова диплом первой степени лауреата конкурса «Рождественские песни народов мира» в номинации «Хоровое пение» и подарочный набор книг от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла).

Всего в первом отделении гала-концерта участвовали четыре исполнителя, в том числе два псковских: кроме хора Свято-Тихоновской гимназии в Москву приехал ещё один победитель регионального этапа конкурса «Рождественские песни народов мира» - студент первого курса Псковского колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова гусляр Даниил Семёнов.

Псковский гимназический хор закрывал первое отделение, а во втором выступал Патриарший хор.

Одиннадцатиклассники Иван Антонов и Николай Иванов уверяют, что не очень волновались, когда вышли на сцену, потому что уже «привыкли» петь на публике. И к тому же Татьяна Сергеевна, объясняют мальчики, их учила, как надо справляться с волнением.

Оба парня поют с детства, но о музыкальной карьере, как ни странно, даже не помышляют. Иван собирается поступать в академию ФСБ, Николай – в Высшую школу экономики.

- А зачем вы тогда поёте?

- Чтобы украшать церковную службу, – ответил Николай.

- Для души, – добавил Иван.

- Мы не ставим своей целью сделать из них певцов, – объясняет Татьяна Зимарская. – Мы поём не для концертов, а для церковной службы. За время учёбы в гимназии дети вдобавок осваивают регентское искусство: многие из них уже сейчас могут сами провести службу.

- А тогда зачем вы участвуете в конкурсах?

- Для признания. Знаете, ведь в Пскове нас не очень ценят и, хотя мы почти всегда занимаем призовые места на городских и областных конкурсах, почему-то, например, не берут в призовые экскурсионные поездки. Мы «не их».

- В чём секрет вашего успеха? Почему именно ваш хор победил в Патриаршем конкурсе, как вы считаете?

- Это всё заслуга Татьяны Сергеевны! – хором отвечают хористы Свято-Тихоновской гимназии. – Она в нас всё это вложила!

У нас, знаете, какой сплочённый коллектив? – объясняют Елена Савельева и Виктория Винокурова. – Мы друг друга всегда поддерживаем. А если кто-то балуется или болтает во время репетиции, то мы сами делаем друг дружке замечания.

- У нас школа, как семья, – добавила восьмиклассница Полина Фёдорова. – В других школах так много учеников, что они не знают всех, кто учится, например, в параллельных классах. А у нас в школе всего 97 учеников, и мы все очень дружим!

- То есть, в этой гимназии учатся какие-то особенные дети?

- Конечно, у нас дети особенные, – подтверждает Татьяна Сергеевна. – Во-первых, очень терпеливые. Они никогда не обижаются, что я на них ругаюсь. А я, бывает, конкретно на них ругаюсь. Но они мне доверяют и понимают, что мы с ними единое целое – поэтому у нас всё получается. К тому же они очень целеустремлённые: если уж они за что-то взялись, то непременно стараются довести до победного конца. Вот и весь секрет успеха: трудолюбие и талант!

- Вы особенные?

- Да! – опять хором отвечают ученики Свято-Тихоновской гимназии города Пскова. – С нами Бог!

Беседовала Ольга Миронович