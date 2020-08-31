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Душевные концерты: в регионе прошли выступления хора Псково-Печерского монастыря

Фото здесь и далее: иеродиакон Симеон (Кивайло)

Смешанный архиерейский хор Псково-Печерского монастыря дал ряд бесплатных концертов в городах Псковской области. По сути, эти выступления стали первыми мини-гастролями для коллектива. Серия концертов стала возможной благодаря проекту, который был создан на средства гранта президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Какую программу услышали гости концертов, как публика приняла участников хора и когда уникальный коллектив выступит в Пскове, - об этом мы поговорили с регентом хора диаконом Александром Амерхановым.

- Отец Александр, концерты были запланированы в нескольких городах региона, но 30 октября стало известно об ограничениях на массовые мероприятия, введенных распоряжением губернатора области Михаилом Ведерниковым. Где вы успели выступить?

- Мы выступили 31 октября в Гдове, 1 ноября дали концерты в Печорах и Палкино. Так как военные подчиняются внутренним распоряжениям, они приняли нас вчера, 4 ноября, в Черехе в актовом зале прекрасного нового досугового центра, там в основном были срочники, также концерт приехал послушать отец Олег Тэор, настоятель воинского храма святого благоверного князя Александра Невского.

- Обычно исполнители чутко чувствуют реакцию зала. Как вас приняли слушатели?

- В Печорах нам оказали очень теплый радушный прием, многие уже давно знакомы с творчеством хора. В Гдове до последнего не было понятно, разрешат ли провести концерт, это, конечно, сказалось на наполняемости зала - народа было сравнительно немного. Очень хорошо принимали нас в Палкино. Местный благочинный, отец Владимир с собой как добрый пастырь свою паству привел, очень хорошее теплое слово сказал после концерта. В зале были не только местные жители: в Палкино приехали и псковичи, которые хотели нас послушать.

Что касается концерта в дивизии, то для солдат-срочников эта музыкальная культура была, наверное, не вполне понятной, они нечасто сталкиваются с такой музыкой, но, как мне кажется, для общего развития это было очень полезно. Многие внимательно следили за программой, не ослабляли внимания на протяжении часового концерта. Даже ребята-мусульмане были на концерте, они очень интересовались нашим творчеством. Скорее всего, для большинства это был, в принципе, первый опыт слушания такой музыки.

- Какую программу хор подготовил для слушателей?

- Программа состояла наполовину из церковных песнопений, наполовину из светского репертуара - народных песен и двух романсов: мы исполнили вальс «Амурские волны» и «Утро туманное». И в конце, конечно же, мы спели «Этот мир придуман не нами».

- Если не секрет, почему «конечно же»?

- Это одна из любимых песен владыки Тихона, когда я еще пел в составе Сретенского хора, она объехала с нами практически весь свет, побывала во всех уголках нашей необъятной родины. Она всегда хорошо принимается аудиторией. Действительно, песня очень хорошая, с очень приятной музыкой и хорошими словами, в которых есть даже религиозная составляющая. Автор текста Леонид Дербенев был человек ищущий, под конец своей жизни он начал активно воцерковляться и ушел человеком верующим.

- Пандемия нарушила не только гастрольный график многих музыкальных коллективов, но негативно повлияла и на возможность репетировать. Насколько известно, под вашим управлением хор существует около года. Как быстро вы сумели подготовить программу?

- Я заступил к своим обязанностям в качестве регента в начале октября прошлого года. Над этой программой мы начали работать в июле, август нас немного выбил из колеи - по кругу начали все болеть, была вынужденная большая пауза, но со второй половины сентября мы, засучив рукава, взялись за работу.

Времени было немного, но мы в основном репетировали светскую программу: духовная часть у нас уже была разучена, мы взяли самые интересные песнопения из числа богослужебных, а со светской программой, конечно, пришлось посидеть.

- Сколько сейчас человек поет в архиерейском хоре?

- 25 человек. Это смешанный хор, в процентном соотношении - 50 на 50, в нем участвуют жители Печор и Пскова.

- Как попасть в хор Псково-Печерского монастыря? Есть ли у вас вакантные места?

- Пока все вакансии закрыты, но если будет уникальный материал, через регента можно попробовать решить вопрос. Если это будет действительно уникальный голос - подумаем, что можно сделать.

- Из-за ограничений на массовые мероприятия хор не успел выступить в Дедовичах и Порхове. Могут ли местные жители надеяться на то, что к ним все-таки приедет с концертом ваш коллектив?

- В очной форме нынешнюю программу мы уже не сможем туда привезти, но в Интернете, в группах «ВКонтакте» культурно-досуговых центров Порхова и Дедовичей мы разместим один из наших концертов в записи. Скорее всего, мы уже в ближайшие дни организуем трансляции, о чем дополнительно сообщим.

- В новом составе и статусе архиерейский хор впервые выехал на мини-гастроли. Каковы ваши планы? Псков услышит хор Псково-Печерского монастыря?

- Пандемия здорово нам навредила, в том смысле, что у нас уже были запланированы конкретные поездки - нас в Германию на три концерта приглашали, приглашали в Петербург, но, к сожалению, все это перенеслось на неопределенное время.

Концерты в городах Псковской области позволили нам немного сменить обстановку и помузицировать вместе, пообщаться со зрителем. Но, даст Бог, все наладится. Никакого особого сожаления о том, как сейчас складывается ситуация, у нас нет. Все это мы себе в актив заносим, «впеваемся» в новую программу. С Божией милостью все закончится, и тогда уже с утроенной энергией мы будем продолжать работать.

Беседовала Елена Никитина