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Рождественская сказка: жители и гости Печор поделились впечатлениями от праздника

Фото: Инстаграм губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Классика русского Рождества - не только торжественная служба в храмах, но и веселая суета ярмарок, гуляний, застолий, подарков и встреч. В этом году дух такого праздника царил в Печорах, на центральной монастырской площади.

В связи с действующими ограничениями, вызванными необходимостью противостоять коронавирусной инфекции, все традиционные затеи перенесли на широкое уличное пространство. Но, как показали прошедшие торжества, такое решение пошло только на пользу делу: все остались довольны, особенно детвора. Спросишь: «Что понравилось на празднике?», а в ответ - все наперебой: верблюд, лошади, катания с горки, колядки, обед в кафе, вертеп, живой барашек... Так же искренне, восхищенно делятся своими впечатлениями гости праздника в соцсетях. Вот лишь часть отзывов, которые оставили гости и жители Печор о Рождественских каникулах на своих страницах в Инстаграм и ВКонтакте.

Zina Remez (ВКонтакте):

«Спасибо за подарочные коробочки, которые раздавали после ночного Рождественского богослужения! В поездках я, как обычно, в последнюю очередь думаю о питании, и эта чудесная коробочка с пирожком и конфетами просто спасла меня от голодного обморока на пути в аэропорт после службы! И я в восторге от продуманных деталей создания атмосферы праздника - низкий поклон тем, кто приложил к этому свои талант и усилия».

@viktoria_sva_mi (Инстаграм):

«Мы все так устали от этих запретов: туда не ходи, сюда тоже нельзя, и вообще лучше сиди дома. Рождество в @pskovo_pechersky_monastery было как глоток свежего воздуха. Так приятно было видеть улыбающихся людей в этот светлый и добрый праздник, которые гуляли все вместе и радовались такому чудесному дню. Поскорее бы наша жизнь вернулась в прежнее русло без вирусов и запретов! Берегите себя и близких».

Света Яковенко (ВКонтакте):

«Красавец мальчишка (о верблюде Джиге, который катал малышню и ребят постарше - от ред.). Спасибо, детки в восторге!»

@realcargonia (Инстаграм):

«Очень здорово и по-настоящему празднично. Много животных. Козы, овечки - поглазеть, погладить (если повезет). Лошадки - покататься. Верблюд - просто главный гвоздь программы! К нему очередь из страждущих. Катал малышей и не только. Судя по соцсетям, Псков практически поголовно выезжал в Печоры вчера, на Рождество».

@domik.nik (Инстаграм):

«Эмоции детей создают нам праздник, начинаем сами радоваться и за них и за себя. Монастырь сделал праздник Рождества сразу всем и на 3 дня. Уверена, что мы еще не везде были, но еще есть время!»

Вера Васильева (ВКонтакте):

«В канун Рождества Христова мы побывали в Псково-Печерском монастыре. Святая обитель ждала праздник! Все было так красиво украшено и умиротворенно! Рядом с вертепом стояли в загончике овечка и козочки. Кто замерз, мог согреться горячим чайком. Все люди, встреченные нами, выходили из ворот обители с выражением тихой радости. Каждый получил частичку любви Божией».

Диана Гилберт-Шмелева (ВКонтакте):

«Где по-настоящему рождественская атмосфера? Конечно же, в Печерском монастыре! Величественный и красивый!»

Рождество Христово позади, но Святочная неделя продолжается вплоть до самого Крещения Господня. Одной из традиций этого времени являются «святочные сказки»: вечерами вся семья собиралась в тесном кругу, приглашали гостей и рассказывали сказки. Есть целые сборники народных рассказов. Среди них можно найти и авторские произведения. Сказы отличались таинственностью, присутствием волшебства, в них всегда имели место быть чудесные события.

Днем в Святочные дни в народе было принято кататься с горок на санях. А еще после Святок наступал период сватовства.

В последние дни Святочной недели готовились к Крещению. Делали прорубь в ближайших водоемах. Форма проруби особая – крестообразная.

Елена Никитина