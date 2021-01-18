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Церковь / Из первых уст

Вера и вода: псковский священник рассказал о самых важных смыслах Крещения

18.01.2021 09:00|ПсковКомментариев: 0

19 января (6 января по старому стилю) православные христиане празднуют день Крещения Господня. В этот день они вспоминают, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Издавна этот праздник связан с яркими обычаями и народными традициями - освящением воды и окунанием в купель. Но все же главный смысл этого праздника - не внешние атрибуты, а внутреннее духовное содержание. О значимости Крещения для православного человека, о главных святынях праздника, об отношении современной церкви к народным традициям, связанным с этим днем, мы поговорили с настоятелем храма святых Жен-Мироносиц, иереем Константином Белым.

- Отец Константин, когда заходит речь о Крещении, многие сразу вспоминают о том, что в этот праздник принято окунаться в прорубь. В чем на самом деле глубокий духовный смысл Крещения?

- Христианство - это единственная религия, Бог которой является одновременно и историческим лицом. Это очень важно понимать. Мы верим и знаем, что Христос действительно около 2000 лет назад пришел на землю, являясь Богом, стал еще и человеком, и в реке Иордан принял крещение от Иоанна Крестителя. Отчасти смысл этого праздника раскрывается в его этимологии: слово Крещение восходит к греческому baptizo - «окунаю». В древнееврейской традиции ритуальное погружение в воду означало прощание со старой жизнью: окунувшись, человек оставлял позади греховное прошлое и выходил из вод очищенным, омытым, обновленным. Отчасти так и произошло в Крещение: Господь погрузился в воды и тем самым запустил процесс обновления человеческого естества.

- Почему этот праздник также называют Богоявлением?

- При Крещении произошло явление Пресвятой Троицы. До этого иудеи знали, что Бог един, а во время Крещения или, иначе говоря, Богоявления, Единосущный Бог явился человечеству в трех Лицах - Бог-Сын, Бог-Отец и Бог-Дух Святой.

- Одна из самых ярких традиций праздника - это окунание в купель. С ней связано множество мифов - кто-то считает, что человек может разом очиститься от всех грехов, трижды нырнув в иордань, кто-то - что если человек не окунется, то навлечет на себя кару Божию. Что на самом деле с этой практикой?

- Действительно, таинство Крещения любого человека сопровождается погружением в воду. Когда отмечается праздник Крещения Господня, обычно люди стараются повторить, заново пережить то или иное событие. Так и здесь - у многих возникает желание в этот день по примеру Господа-Спасителя тоже окунуться в воду.

Однако относиться к этому следует с благоговением, помнить, что эта практика не является обязательной. И нельзя забывать о правилах осторожности. Если вы хотите окунуться - окунитесь, но обязательно с молитвой и, несмотря на разные домыслы, сразу после купания закутывайтесь в теплую одежду. Некоторые, окунувшись в прорубь, пытаются еще потом разгуливать по снегу, хвастаясь тем, что они не заболеют. Конечно, это заблуждение. В Священном писании сказано: не искушай Господа Бога твоего.

- А у вас был опыт купания в купели?

- Да, я окунался, но, еще живя на юге. С местной «северной» практикой я не знаком.

- Если не купание, то что является обязательным для православного христианина в день Крещения?

- Главным условием духовно правильного празднования любого христианского праздника является, прежде всего, причащение. Когда мы причащаемся, накануне исповедовавшись, мы по-сути благодарим Господа за все. После этого обычно по традиции люди набирают великую крещенскую воду, которая освящается накануне праздника и в сам день Крещения. К крещенской воде в России издревле особое отношение. Любой христианин знает, что это особая вода, освященная благодатью Божией.

Крещенскую воду обычно ставят в святой угол к иконам и употребляют ее натощак как святыню, которая действительно может помочь тем, кто пьет ее с верой и молитвой. Можно также окропить ею дом.

С крещенской водой связано очень много интересных историй: нередко можно услышать рассказы о том, что она вообще не меняется по температуре, что она не испаряется на солнце... Это такая святыня, которая, конечно, должна быть дома у каждого православного христианина. Повторюсь, ее следует употреблять утром, понемногу, натощак, вместе с молитвой. Особенно это важно, если у вас нет возможности попасть в храм и причаститься - например, вы заболели. Потому что всякая вещь, которая соприкасается с благодатью Божией, поддерживает человека духовно, а некоторых случаях даже исцеляет.

Беседовала Елена Никитина

Теги: #крещение #крещенские купания
Источник: Псковская Лента Новостей
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