Церковь / Из первых уст

«Пастырь»: О таинстве крещения. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 28 апреля. На этот раз священник Антоний Афанасьев, настоятель храма Святой великомученицы Варвары в Пскове предложил поговорить о таинстве крещения.

Эта тема выбрана неслучайно: традиционно после пасхального периода в храмах страны становится намного больше желающих принять крещение.

Чем это вызвано? Как правильно подготовиться к этому событию? Можно ли останавливать таинство крещения маленького ребенка, если он заплакал? В каком храме креститься? Что требуется для совершения таинства? Ответы на эти вопросы - в эфире.