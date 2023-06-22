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Десять лет после отца Павла Адельгейма

Оглядываясь в прошлое, каждый, кто был знаком или хотя бы наблюдал отца Павла со стороны, скажет, что он был явлением в его жизни, и что он счастлив, что знал этого замечательного человека. Прошло десять лет после его трагической кончины. За эти годы многое произошло в мире и внутри каждого человека, все мы стали иными. Иным стал и отец Павел.

С живым человеком – живое общение. Оно не лишено как очарования, так и непонимания, как внимательности, так и усталости или рассеянности, как согласия, так и желания поспорить. Когда возможность живого общения прекращается, очарование меркнет, непонимание притупляется, приходит горечь, что был не всегда внимателен, а несогласие часто оказывается глубокой солидарностью. Все это пережили мы за эти десять лет. Отец Павел был человеком с активной жизненной позицией, она проявлялась во всем: в церковном служении, в делах милосердия, в его отношении к семье и общении с людьми. Со временем горечь утраты сменилась грустью, что продолжить живое общение невозможно, а его часто так не хватает. Сам отец Павел в воспоминаниях становится еще более светлым человеком, чем даже при жизни, а близко знавшие его все чаще утверждают, что считают его святым. В дни острой скорби прощания эти слова были утешением, сейчас это убеждение.

То, что за десять лет память об отце Павле не померкла, что его образ стал еще светлее и притягательнее, что многие, узнав о нем после смерти, глубоко впечатлились его личностью, свидетельствует о том, что мы все нуждаемся в этой памяти. По итогам минувшего десятилетия появились две книги – книга проповедей протоиерея Павла и книга воспоминаний о нем. Это важно: при жизни отца Павла книги выходили примерно с такой же интенсивностью, как и после его смерти. Это – проявление жизни, причем жизни самого отца Павла, хотя он больше не произносит проповедей и не порождает новых воспоминаний. Но эти десять лет необходимо ценить, эти десять лет были самым ценным земным посмертием отца Павла, в котором он жил среди нас, а мы с ним.

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Регулярно приходит на ум невольный, но естественный вопрос: как отец Павел реагировал бы на происходящее в мире? В какой-то степени на этот вопрос можно ответить, почитав его «Живой журнал», в котором проявлялась его реакция на нечто похожее, происходившее десять, пятнадцать, двадцать лет назад. Но ответ будет не вполне точным, поскольку и он бы менялся вместе с нами и обстоятельствами жизни. Что было в нем неизменным – острое чувство совести, основанное на предании церкви, частью которого, как известно, является Священное Писание. Углубляясь в него, можно представить себе и мнение отца Павла. Примеряя к себе вопрос: как нужно поступить в данном случае, можно понять и то, как поступил бы отец Павел, а он думал бы о том, одобрит ли поступок Бог. Так отец Павел был нашим проводником к Богу.

Сейчас отцу Павлу было бы 85. Возраст, в котором часто уходят сильные духом люди. Вместе с ними окончательно уходит эпоха тех, кто был лицом и совестью православия в трудные годы перестройки, в лихие годы ранней демократической федерации. Невольно на ум приходит сопоставление еще с одним активнейшим и известнейшим убиенным священником – протоиереем Александром Менем. Он был старше отца Павла всего на три года. Ему было бы 88… На их место приходят те, кто в конце 80-х только начинал свое служение. Их память иная, и о них память – иная. По мере того, как мир готовится повторять ошибки первой половины ХХ века, уходят те, кто передавал нам опыт их преодоления. Закрывая прошедшее десятилетие отца Павла, мы закрываем эпоху церкви в СССР.

Дорогой отец Павел! Говорю это от имени тех, кто в эти августовские дни вспоминает о вас, любит вас и дорожит вашим вниманием. Не оставляйте нашу память! Будьте в ней так же, как вы жили в ней эти десять лет! Дарите радость общения с вами, - как это было при вашей жизни! Мы, со своей стороны, постараемся в этом вам помочь!

Проректор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Константин Костромин