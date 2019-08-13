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Культура

Около 400 представителей народа сето приедут на традиционный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»

13.08.2019 17:27|ПсковКомментариев: 0

Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» 28 августа в 12-й раз соберет представителей народа сето. Ежегодный фестиваль пройдет в единственном в России музее-усадьбе коренного народа, который расположен в деревне Сигово Печорского района.

В этом году в мероприятии примут участие около 400 сето, проживающих в Псковской области и Эстонии: семьи, творческие коллективы и мастера, сохраняющие и возрождающие традиции малочисленного народа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации. 

По традиции фестиваль пройдет в Престольный праздник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря — Успение Пресвятой Богородицы. Сето примут участие в праздничном богослужении и крестном ходе.

В музее-усадьбе фестиваль откроет шествие более 20-ти различных творческих коллективов — фольклорных, хоровых, танцевальных, инструментальных. В этот день также будут организованы ярмарка ремёсел, дегустация блюд национальной кухни, творческие мастер-классы, работа интерактивных площадок, где будут широко представлены культура народа сето. Кроме того, будет продолжена традиция посадки саженцев фруктовых деревьев в саду музея-усадьбы. Завершится праздник концертом и народным гулянием Кирмаш.

В этом году к празднику присоединятся и участники Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит: музыка и этностиль». Десять творческих коллективов — представителей финно-угорских народов России примут участие в праздничном концерте в Сигово.

Для многих сето, которые проживают в Эстонии, фестиваль — единственная возможность приехать в Россию, побывать в родных деревнях, встретиться с близкими, родственниками и друзьями. В настоящее время народ сето насчитывает чуть более 10 тыс человек. В Псковской области проживает около 250-ти его представителей.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно подчеркивал значимость сохранения культурной идентичности народа сето. На территории региона реализуется комплекс мероприятий, направленный на сохранение традиций коренного народа, который получает ежегодную адресную поддержку из областного бюджета.

Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» проводится ежегодно в рамках Государственной программы Псковской области поддержки коренного малочисленного народа сето. Это уникальная возможность посетить «Королевство Сетомаа», познакомиться с традициями сето, услышать песни «леело» — объект нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, увидеть уникальные костюмы и украшения, ближе познакомиться с культурой народа сето.

Организаторами фестиваля выступают Псково-Изборский объединенный музей-заповедник при поддержке администрации Псковской области, Федерального агентства по делам национальностей.

Теги: #сето
Источник: Псковская Лента Новостей
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Около 400 представителей народа сето приедут на традиционный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» : Псковская Лента Новостей / ПЛН
Псковcкая обл.
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Женщина на рыбалке: экипировка
Дом от А до Я
Прекрасный выбор мяса в Неелово
Грандиозная выставка-продажа шуб
Моно вместо стерео
Об «успехах» импортозамещения
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Культура

Около 400 представителей народа сето приедут на традиционный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»

13.08.2019 17:27|ПсковКомментариев: 0

Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» 28 августа в 12-й раз соберет представителей народа сето. Ежегодный фестиваль пройдет в единственном в России музее-усадьбе коренного народа, который расположен в деревне Сигово Печорского района.

В этом году в мероприятии примут участие около 400 сето, проживающих в Псковской области и Эстонии: семьи, творческие коллективы и мастера, сохраняющие и возрождающие традиции малочисленного народа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации. 

По традиции фестиваль пройдет в Престольный праздник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря — Успение Пресвятой Богородицы. Сето примут участие в праздничном богослужении и крестном ходе.

В музее-усадьбе фестиваль откроет шествие более 20-ти различных творческих коллективов — фольклорных, хоровых, танцевальных, инструментальных. В этот день также будут организованы ярмарка ремёсел, дегустация блюд национальной кухни, творческие мастер-классы, работа интерактивных площадок, где будут широко представлены культура народа сето. Кроме того, будет продолжена традиция посадки саженцев фруктовых деревьев в саду музея-усадьбы. Завершится праздник концертом и народным гулянием Кирмаш.

В этом году к празднику присоединятся и участники Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит: музыка и этностиль». Десять творческих коллективов — представителей финно-угорских народов России примут участие в праздничном концерте в Сигово.

Для многих сето, которые проживают в Эстонии, фестиваль — единственная возможность приехать в Россию, побывать в родных деревнях, встретиться с близкими, родственниками и друзьями. В настоящее время народ сето насчитывает чуть более 10 тыс человек. В Псковской области проживает около 250-ти его представителей.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно подчеркивал значимость сохранения культурной идентичности народа сето. На территории региона реализуется комплекс мероприятий, направленный на сохранение традиций коренного народа, который получает ежегодную адресную поддержку из областного бюджета.

Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» проводится ежегодно в рамках Государственной программы Псковской области поддержки коренного малочисленного народа сето. Это уникальная возможность посетить «Королевство Сетомаа», познакомиться с традициями сето, услышать песни «леело» — объект нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, увидеть уникальные костюмы и украшения, ближе познакомиться с культурой народа сето.

Организаторами фестиваля выступают Псково-Изборский объединенный музей-заповедник при поддержке администрации Псковской области, Федерального агентства по делам национальностей.

Теги: #сето
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В администрации Псковской области утверждены требования к внешнему виду госслужащих. Поддерживаете ли вы введение дресс-кода?
В опросе приняло участие 791 человек
13.08.2019, 17:410 Бузова оправдалась за то, что назвала себя блокадницей 13.08.2019, 17:310 Пожарные выехали на возгорание в доме на Леона Поземского в Пскове 13.08.2019, 17:270 Около 400 представителей народа сето приедут на традиционный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» 13.08.2019, 17:150 «Гонки по вертикали»: Диванный протест, ожидание провокаций и «Рейтингомером по башке»
13.08.2019, 17:070 Новый арт-объект появился в Опочке 13.08.2019, 17:010 На задымление в квартире на Максима Горького в Пскове выехало 4 пожарных машины 13.08.2019, 16:480 Первое издание рассказов Михаила Булгакова с автографом и другие ценности задержаны на границе Псковской области 13.08.2019, 16:400 «Убитые дороги»: Будут ли в Пскове велодорожки?
13.08.2019, 16:362 Светофор не работает на пересечении Рижского проспекта и улицы Коммунальной в Пскове 13.08.2019, 16:353 Игорь Савицкий: У государства, которое искажает свое прошлое, будет кривое будущее 13.08.2019, 16:270 Митрополит Тихон поделился творческими планами, связанными с Псковом 13.08.2019, 16:140 Житель Псковской области задержан в Петербурге по подозрению в нападении на иностранцев
13.08.2019, 16:111 Максимум услуг связи для всей семьи: «Ростелеком» обновил пакетные предложения для жителей Псковской области 13.08.2019, 15:520 Медики предупредили о появлении в России опасных тропических клопов 13.08.2019, 15:470 Количество молодых учителей в российских школах до 2029 года не возрастет 13.08.2019, 15:462 В Пскове выбрали нового главного архитектора
13.08.2019, 15:408 Игорь Савицкий высказал мнение, почему молодежь не хочет заниматься бизнесом 13.08.2019, 15:380 Дом офицеров приглашает школьников отпраздновать 1 сентября 13.08.2019, 15:340 Размещены промежуточные отчеты кадастровой оценки объектов капитального строительства 13.08.2019, 15:273 В Генпрокуратуре заявили, что в России прекратился рост коррупции
13.08.2019, 15:240 Экологическую акцию «Планета без пакета» провели единороссы в Пскове 13.08.2019, 15:230 В Псковской области прошла акция «Безопасность детства - 2019» 13.08.2019, 15:210 «Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории 13.08.2019, 15:120 В России вступил в силу закон о безальтернативных платных дорогах
13.08.2019, 15:110 «Эхономика» c Игорем Савицким. ВИДЕО 13.08.2019, 15:010 Вице-губернатор Нинель Салагаева посетила производство лабораторной мебели в Пскове 13.08.2019, 14:524 Прокуратура Псковской области ищет сотрудника 13.08.2019, 14:480 В Госдуме поддержали введение четырехдневной рабочей недели с сохранением зарплат
13.08.2019, 14:310 Мечтай в два клика: как взять денег у банка и остаться в плюсе 13.08.2019, 14:150 За минувшие сутки со счетов псковичей похищено почти 150 тысяч рублей 13.08.2019, 14:150 Около 1,2 тыс. жителей региона присоединились к акции «ГТО - путь к здоровью начинается здесь» 13.08.2019, 14:090 Пскович в составе команды ФСИН стал призером всероссийских соревнований по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия
13.08.2019, 14:080 Дмитрий Шахов: Горячая линия связи с избирателями помогает людям решить личные вопросы 13.08.2019, 14:021 Стали известны подробности о ремонте Ольгинской часовни в Пскове 13.08.2019, 13:530 В Черехе прошли юбилейные торжества, посвященные 690-летию первого упоминания деревни в летописи 13.08.2019, 13:460 Открытый кубок по армрестлингу пройдет в Пскове
13.08.2019, 13:290 Петербуржец оштрафован из-за земельного участка в Гдовском районе 13.08.2019, 13:230 ПФР: Счета эскроу обезопасят псковичей - владельцев маткапитала от недобросовестных застройщиков 13.08.2019, 13:030 Дмитрий Шахов: Фундаментальные выборные права человека в Пскове соблюдаются лучше, чем в Москве 13.08.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Савицким
13.08.2019, 12:510 Презентация книги ветерана ВДВ Павла Гущи состоится 17 августа 13.08.2019, 12:440 Еще 90 кубометров мусора вывез «Экопром» с острова Залита 13.08.2019, 12:410 Концерт «Золото Вены» состоится на террасе отеля «Покровский» 23 августа 13.08.2019, 12:391 В Псковской области появятся денежные сертификаты на дополнительное образование детей
13.08.2019, 12:240 Прием заявок на участие в «Походе первокурсника» стартует 1 сентября 13.08.2019, 12:200 Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят» 13.08.2019, 12:140 Ливень прогнозируют сегодня днем в южных и восточных районах Псковской области 13.08.2019, 12:110 Два факта нарушения правил оборота гражданского оружия выявлены в Псковской области в рамках операции «Охота»
13.08.2019, 12:090 На перекрестке Коммунальной и Петровской в Пскове движение затруднено из-за ДТП с тремя автомобилями. ВИДЕО 13.08.2019, 12:060 Верховный суд объяснил, когда кредитор не может забрать ипотечное жилье 13.08.2019, 11:463 Псков вошел в пятерку городов, в которых хотел бы пожить блогер Илья Варламов 13.08.2019, 11:432 Абсолютным лидером конкурса «Десантный взвод» стала команда России
13.08.2019, 11:350 Псковские НКО подали 26 заявок на конкурс грантов на реализацию проектов в межнациональной сфере 13.08.2019, 11:310 Рибейты - дополнительный стимул для того, чтобы снимать кино в Псковской области - мнение эксперта 13.08.2019, 11:300 Выпавшую с 5 этажа в Великих Луках девочку доставили санавиацией в Псков 13.08.2019, 11:220 Как все начиналось: Игорь Савицкий станет гостем программы «Эхономика»
13.08.2019, 11:100 В рамках акции «Живая история» подростки посетили музей в Острове 13.08.2019, 11:040 Георгий Василевич вошел в состав Совета по русскому языку при президенте РФ 13.08.2019, 10:430 Россельхознадзор отследит контрафактные лекарства для животных 13.08.2019, 10:420 Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов станет гостем программы «Гайд-парк»
13.08.2019, 10:420 Храму Преполовения Пятидесятницы в Пскове требуется помощь волонтеров 13.08.2019, 10:260 В Псковской области участились случаи краж велосипедов 13.08.2019, 10:230 Инвесторы получат долгосрочные субсидии из бюджета 13.08.2019, 10:220 В реанимацию доставлена велосипедистка после столкновения с мотоциклом в Великих Луках
13.08.2019, 10:180 73 жителя Пскова и района обратились в ПФР и МФЦ за подтверждением статуса предпенсионера 13.08.2019, 10:160 Расширен список профессий, дающих право на прибавку к пенсии за длительный сельский стаж 13.08.2019, 10:150 Минометную мину обезвредили в опочецкой деревне Гривы 13.08.2019, 10:130 В Роскачестве рассказали, как выбрать вареную колбасу
13.08.2019, 10:051 На платформе planeta.ru стартовал сбор средств на восстановление Домика волонтера рядом с усадьбой в Волышово 13.08.2019, 09:530 «Никто не забыт?»: в Пскове прошла премьера документального фильма, посвященного ветеранам боевых действий 76-й дивизии ВДВ 13.08.2019, 09:450 Пскович в Петербурге зарезал жену из-за долгов и кредитов 13.08.2019, 09:370 Женщина за рулем «Лады» не уступила дорогу «Фольксвагену» в Великих Луках
13.08.2019, 09:320 Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве 13.08.2019, 09:300 Кулер для воды стал причиной ночного пожара в цехе в Великих Луках 13.08.2019, 09:150 На закрытие армейского конкурса «Десантный взвод» псковичей доставят бесплатные автобусы 13.08.2019, 09:061 Клиентов банков предупредили о новом виде телефонного мошенничества
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