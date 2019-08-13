Культура

Около 400 представителей народа сето приедут на традиционный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»

Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» 28 августа в 12-й раз соберет представителей народа сето. Ежегодный фестиваль пройдет в единственном в России музее-усадьбе коренного народа, который расположен в деревне Сигово Печорского района.

В этом году в мероприятии примут участие около 400 сето, проживающих в Псковской области и Эстонии: семьи, творческие коллективы и мастера, сохраняющие и возрождающие традиции малочисленного народа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

По традиции фестиваль пройдет в Престольный праздник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря — Успение Пресвятой Богородицы. Сето примут участие в праздничном богослужении и крестном ходе.

В музее-усадьбе фестиваль откроет шествие более 20-ти различных творческих коллективов — фольклорных, хоровых, танцевальных, инструментальных. В этот день также будут организованы ярмарка ремёсел, дегустация блюд национальной кухни, творческие мастер-классы, работа интерактивных площадок, где будут широко представлены культура народа сето. Кроме того, будет продолжена традиция посадки саженцев фруктовых деревьев в саду музея-усадьбы. Завершится праздник концертом и народным гулянием Кирмаш.

В этом году к празднику присоединятся и участники Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит: музыка и этностиль». Десять творческих коллективов — представителей финно-угорских народов России примут участие в праздничном концерте в Сигово.

Для многих сето, которые проживают в Эстонии, фестиваль — единственная возможность приехать в Россию, побывать в родных деревнях, встретиться с близкими, родственниками и друзьями. В настоящее время народ сето насчитывает чуть более 10 тыс человек. В Псковской области проживает около 250-ти его представителей.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно подчеркивал значимость сохранения культурной идентичности народа сето. На территории региона реализуется комплекс мероприятий, направленный на сохранение традиций коренного народа, который получает ежегодную адресную поддержку из областного бюджета.

Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» проводится ежегодно в рамках Государственной программы Псковской области поддержки коренного малочисленного народа сето. Это уникальная возможность посетить «Королевство Сетомаа», познакомиться с традициями сето, услышать песни «леело» — объект нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, увидеть уникальные костюмы и украшения, ближе познакомиться с культурой народа сето.

Организаторами фестиваля выступают Псково-Изборский объединенный музей-заповедник при поддержке администрации Псковской области, Федерального агентства по делам национальностей.