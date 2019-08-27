Культура

Выставка узоров сетоского кружева работает в музее-усадьбе в Сигово

В музее-усадьбе народа сето в Сигово работает выставка «SETOVALGÕ. Сетоское белое». Об этом сообщается на сайте Псково-Изборского объединенного музея.

На выставке представлены работы эстонской художницы Эвелин Урм. На полотнах изображены узоры сетоского кружева, которые получили современную форму. Узоры находились в старых тетрадях и дневниках с образцами кружев, в том числе и из фондов Государственного музея-заповедника «Изборск».

Кроме того, на выставке можно увидеть кружева, связанные женщинами Изборска и его округи. Сказочные переплетения складывались в волшебный мир цветов, зверей и птиц. Каждый дом украшали салфетки, занавески, покрывала и скатерти домашнего изготовления из сплетенных или сшитых нитей, уникальные благодаря затейливости женской фантазии, неповторимые по вариациям из сочиненных или подсмотренных узоров.

Выставка работает ежедневно до 28 сентября с 9 до 17 часов.

Телефон - 8 (81148) 96 602