Культура

Памятник Савве Ямщикову откроют в Пскове 8 октября

Памятник реставратору и искусствоведу Савве Ямщикову откроют в его день рождения, 8 октября, возле Покровской башни в Пскове. Об этом сообщается в группе «Защитим исторический Псков» в социальной сети Facebook.

Мероприятие начнется в 12.00. Памятник будет находиться на пересечении улиц Воеводы Шуйского и Свердлова.

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«Фонд изучения наследия П. А. Столыпина и Фонд имени Серафима Вырицкого провели благотворительный аукцион коллекции живописи для сбора средств на создание памятника, организовали творческий конкурс и выбрали место установки скульптуры в Пскове - городе, где Савва Ямщиков трудился большую часть своей жизни», - говорится в сообщении.

Реставратор скончался в 2009 году, похоронен на кладбище в Ворониче (Пушкиногорский район). Вдова и дочь Саввы Ямщикова одобрили идею создания в Пскове памятника и его проект.