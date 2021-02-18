Культура

Замглавы Минпросвещения познакомился с бытом и традициями сето

Заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко посетил музей-усадьбу сето в деревне Сигово Печорского района. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, он пообщался с представителями сето, проживающими в деревне, познакомился с их бытом и традициями. О них высокому гостю рассказала директор музея Марья Богачева.

На момент прибытия замминистра она варила сыр и приобщила его к этому искусству. Дмитрий Глушко признался, что впервые присутствует при сыроварении и даже помог Марье Богачевой помешать его в кастрюле и приправить тмином. Первый вице-губернатор Вера Емельянова пошутила: «Теперь вас, Дмитрий Евгеньевич, примут в почетные граждане народа сето».

Кроме того, хозяева познакомили гостей с основными блюдами сетоской кухни. Подробнее о настоящем и прошлом сето за круглым столом рассказали директор Изборского музея Наталья Дубровская и ее заместитель Хелью Маяк.

На данный момент в Печорском районе проживают около 200 представителей этой народности.