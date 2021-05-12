Культура

Великолукский «Музей Победы» отмечен на международном конкурсе

«Музей Победы» Псковской области признан одним из лучших по итогам международного конкурса видеороликов «Шедевры территории Победы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Музея Победы».

Участники конкурса подготовили видеоролики с рассказом о произведениях изобразительного искусства из своих коллекций. На сайте музея была создана видеовыставка, и лучшие сюжеты были выбраны посредством онлайн-голосования.

«Онлайн-посетители высоко оценили конкурсную работу краеведческого музея города Великие Луки. Его сотрудники подготовили не только рассказ о самом музее и его украшении – витраже Бориса Тальберга, но и литературно-музыкальную композицию, иллюстрирующую этот шедевр. Ролик музея из Псковской области занял 4-е место», - рассказали в пресс-службе музея.

Всего в акции участвовали 130 российских и зарубежных музеев. Организаторы благодарят всех конкурсантов за активное участие и личный вклад каждого музея в дело сохранения и популяризации богатейшего мирового культурного наследия».

Работы победителей и участников конкурса можно посмотреть на сайте Музея Победы.