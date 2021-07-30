Культура

Святогорье и Псков днем и ночью представили первокурсники легендарной «Репинки»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» для посетителей открыли выставку по итогам ежегодной полуторамесячной практики студентов, завершивших первый курс Санкт-Петербургского Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Как рассказали в учреждении, традиция готовить такую экспозицию в Святогорье насчитывает уже более шестидесяти лет. Первую подобную выставку в музее организовали еще в 1957 году по инициативе тогдашнего директора заповедника Семена Гейченко. А десять лет назад проект, ранее безымянный, получил постоянное название — «Первое впечатление».

«Имеется в виду неповторимое первое впечатление студентов от этой земли — и первое впечатление пушкинской земли от них, очередных паломников. Первое впечатление, остановленное и оставленное в живописи и графике молодых художников — и наше, зрителей, первое впечатление от их работ…», - пояснил руководители студенческой практики-2021.

Елена Рындина. Мостик в Михайловском. Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское».

Экспозиция нынешнего года очень интересна и достаточно велика, отметили в музее, и уточнили, что для выставки отобрали 68 графических и 109 живописных работ, представив широкой зрительской аудитории 42 новых имени. На холстах и бумаге традиционно много пейзажей Святогорья (мемориальные усадьбы и поселок Пушкинские Горы с окрестностями), а также виды Пскова, выполненные не только днем, но и в ночное время.

Григор Егиазарян. Храм Николая Чудотворца ночью. Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское».

В музее отметили, что многие молодые художники впервые оказались в Псковской области, в Пушкиногорье. Для большей части из них это и первая встреча со зрителями, фактически — начало профессиональной выставочной деятельности.

Экспозиция «Первое впечатление» развернулась в анфиладе выставочных залов музейного Научно-культурного центра (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) и, как планируется, будет работать здесь до середины сентября.