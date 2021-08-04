Культура

Псковичка победила в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

Псковичка Елена Вариксоо стала победителем конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Мой родной язык». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Финалисты всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – защищали свои проекты в номинации «Мой родной язык» в онлайн-формате. По итогам определили 8 победителей.

Елена Вариксоо, педагог дополнительного образования Печорской лингвистической гимназии, в финале конкурса представила проект «Seto kuulturi nätal – неделя культуры сето», направленный на популяризацию национальной культуры коренного малочисленного народа сето. По официальной статистике, на сегодняшний день в России проживает 214 представителей народа. В рамках проекта предполагается проведение недели культуры сето в Печорском районе, которая будет включать целый ряд мероприятий, таких как экспедиция к носителям культуры и языка народа, проведение концерта, выставки и мастер-классов по традиционным ремеслам сето.

«Неделя культуры сето впервые была проведена в 2019 году, но до настоящего момента носила внутришкольный характер. Проект впервые выйдет за пределы одной школы. Аналогов такого мероприятия нет ни в нашем муниципальном районе, ни в нашем регионе. Уверены, что с поддержкой платформы "Россия – страна возможностей" мы сможем реализовать все свои идеи!» – рассказала Елена Вариксоо.

Трансляция защиты номинации «Мой родной язык» прошла в социальных сетях проекта.

Участниками XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в нынешнем сезоне стали 91 147 человек из всех регионов страны и иностранных государств, в числе которых Белоруссия, Украина, Азербайджан, Египет, Вьетнам, Великобритания, США и многие другие. Успешно прошли заочный этап и попали в финал проекта 762 конкурсанта из 76 регионов России и ряда зарубежных стран.

Участники всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» второй год подряд имеют дополнительную возможность получить грантовую поддержку проекта от Федерального агентства по делам молодежи. В рамках публичных защит эксперты «Грантового конкурса молодежных инициатив» Росмолодежи, который также является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей», оценивают работы конкурсантов и рекомендуют лучшие из них к получению грантов на реализацию собственных проектов.

Полный список финалистов конкурса представлен на сайте проекта.