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Культура

Юный пскович стал призером конкурса рассказов о четвероногом друге

20.08.2021 18:15|ПсковКомментариев: 0

Юный житель Псковской области стал призером конкурса рассказов «Мой верный друг». Творческое состязание, приуроченное ко Дню фронтовой собаки, проводил московский Музей Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее. 

Призером в номинации «Поучительный рассказ» стал 10-летний Макар Балыков из Пскова. Его история «Наш четвероногий герой» заняла 2-е место.

«Чиф - настоящий герой среди собак. Про него часто пишут в газетах... Впрочем, обо всем по порядку. Чиф, а по документам Чифтейн Разнас, приехал к нам из Латвии девять лет назад. Чифтейн - бордер-колли. Эту породу считают самой умной. И это не без оснований. Моя мама служила на границе, и Чиф был обучен искать наркотики. Как говорит мама, находил он их неоднократно. Потом мама ушла в запас, и Чиф ушел с ней. На "гражданке" Чиф не перестал "служить" людям. Сейчас Чиф - аттестованная собака-терапевт. Мама с ним занимается с людьми, у которых ограниченные возможности здоровья. Мама с Чи помогают людям стать увереннее, общительнее. Многие люди после травм даже учатся заново держать предметы в руках, и в этом им помогает наш пес. Чиф умеет работать с детьми, которые плохо видят или вообще ничего не видят. Пес очень тонко чувствует каждое движение такого ребенка. Очень медленно, шаг за шагом, такие дети учатся передвигаться с опорой на собаку и отрываются от мамы. А еще я очень горжусь тем, что наша собака обучена работать с людьми, которые передвигаются на колясках или же вообще просто лежат. Мама до пандемии постоянно посещала детские дома, интернатные учреждения для пожилых людей и псковский хоспис, даря людям радость, улыбки и просто хорошее настроение и веру в себя. А еще Чиф - уникальный спортсмен. В 2017 году с маминой юной спортсменкой наш пес выступал на чемпионате Европы по аджилити и занял очень хорошее место. Мама с Чифом занимаются такими видами спорта с собаками, как обидиенс, танцы и ноузворк. И часто занимают призовые места. У Чифа есть партнер по танцам - девушка с синдромом Аспергера. Ее зовут Лена. Раньше Елена очень боялась собак и убегала от них. Уже 8 лет Елена и Чиф выступают на соревнованиях по танцам с собаками в классе "пара-дэнс" и всегда занимают первые места. Благодаря Чифу Лена перестала бояться собак. И, как говорит мама, работа с Чифом позволила Елене повысить свое качество жизни. А что же в обыденной жизни. Чиф - рыжий, и этим все сказано. Хитрый, умный, вредный и просто любимый нами пес. А всего у нас четыре собаки, но про них уже другие истории», - рассказал мальчик.

Всего на конкурс поступило около 450 работ из 67 регионов страны, а также из республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Республики Молдова. «Эмоциональные, трогательные, волнующие невыдуманные истории рассказывают про искреннюю дружбу собаки и человека, героизме и подвигах четвероногих питомцев, спасение человеческих жизней и здоровья, лечении и реабилитации собаками-терапевтами больных детей и пожилых людей», - пояснили организаторы.

Подробно познакомиться с историями про четвероногих друзей можно по ссылке

Победителей конкурса наградят в рамках семейного фестиваля «День фронтовой собаки», который состоится 21 августа с 14.00 на открытой площадке военной техники Музея Победы. Тем, кто не сможет присутствовать на мероприятии, дипломы Музея Победы направят по электронной почте.

Теги: #конкурс #псков #собаки #музей победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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