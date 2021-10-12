Культура

Псковскую область отметили на всероссийском конкурсе школьных музеев

Музей истории из Псковского района стал победителем всероссийского конкурса на лучшую выставку школьных музеев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Фото: пресс-служба администрации Псковского района

Онлайн-выставка «Героические страницы подвига», подготовленная педагогами и учащимися Писковской средней школы, была посвящена памятным датам и событиям региона в годы Великой Отечественной войны. Всего в конкурсе приняли участие 1181 команда из 85 регионов Российской Федерации, это 3770 участников – педагогов и активистов школьных музеев.

«Жюри оценивало работы в течение недели по ряду критериев, в первую очередь, обращая внимание на согласованность представленных экспонатов и истории, которую рассказывает автор работы. В соответствии с положением о конкурсе, в число победителей вошли по одной команде от каждого региона», - уточнили в администрации.

20 ноября победители отправятся на Первый Всероссийский форум школьных музеев в Музей Победы, в раках которого состоится награждение и вручение памятного альбома с лучшими работами от каждого региона Российской Федерации.