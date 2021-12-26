Культура

Псковичей приглашают на выставку изразцов с мифическими существами

В преддверии Нового года в Пскове откроется выставка «Псковский изразец. Начало». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

На выставке представят множество примеров изразцового искусства Псковской земли различных эпох и тематик - мифические существа, диковинные животные, звездные созвездия, портрет императрицы и многое другое. Экспозицию оформят в стиле, который будет сочетать в себе классику с элементами искусной художественной реконструкции.

Фото: пресс-служба Псково-Изборского объединенного музея-заповедника

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому просто приглашаем вас провести свои новогодние праздники вместе с Псковским музеем на выставке ”Псковский изразец. Начало”», - отметили в учреждении.

Посетить выставку можно с 30 декабря во Дворе Постникова, который находится по адресу: улица Олега Кошевого, 2. Музейный комплекс будет открыт для посетителей со среды до понедельника с 11.00 до 18.00, касса работает до 17.30. Стоимость взрослого билета составит 150 рублей, льготного — 100 рублей, детям (до 16 лет) — бесплатно.