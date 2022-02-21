Культура

Спектакли псковского «Театр на Кузнецкой» стали лучшими на международном фестивале в Петербурге

Два спектакля театральной студии «Театр на Кузнецкой» Дома детского творчества города Пскова стали лауреатами международного фестиваля «Признание» в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель творческого объединения Елена Быкова.

Фестиваль «Признание» проходил дистанционно. Это многожанровый конкурс-фестиваль: в нем могли поучаствовать вокалисты, инструменталисты, исполнители танцев и театралы – как профессиональные коллективы, так и любительские, пояснила Елена Быкова.

«В номинации "Театр" мы отправили записи двух спектаклей: "Лафертовская маковница" по повести Антония Погорельского и "Дары волхвов" по рассказу О. Генри. Жюри высоко оценило наши спектакли. Оба спектакля получили звание лауреатов первой степени», – рассказала она.