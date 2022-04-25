Культура

«Псковский русский народный хор» стал победителем межрегионального фестиваля

«Псковский русский народный хор» стал победителем межрегионального фестиваля народного танца «Танцевальная фольклориада». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Фото: Псковский областной центр народного творчества

Руководитель и балетмейстер коллектива — заслуженный работник культуры России Ирина Федорова.

«Псковский русский народный хор» получил диплом III степени в номинации «Народно-сценический танец». Кроме того, оркестровая группа коллектива (руководитель ансамбля Станислав Рыжиков) награждена дипломом за сохранение народной музыкальной культуры.

Межрегиональный фестиваль народного танца Северо-Западного федерального округа «Танцевальная фольклориада» прошел в Архангельске с 23 по 25 апреля. Заслуженный коллектив народного творчества «Псковский русский народный хор» представил на конкурсе программу «Мы оттуда, где речка Пскова», основанную на псковском фольклоре. В нее вошли пляски Опочецкого и Красногородского районов и народные песни в обработке почетного гражданина города Пскова, музыканта, композитора, заслуженного работника культуры Российской Федерации и заслуженного деятеля искусств Карелии Николая Мишукова, отметили в учреждении.