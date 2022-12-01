Культура

Инклюзивную программу для юных псковичей провели сотрудники «Михайловского»

Сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» вчера, 30 ноября, провели культурно-просветительную программу «Есть память обо мне…» для слабовидящих детей. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, акция прошла в Пскове, в областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова, а её участниками стали воспитанники Центра специального образования № 1.

«Разработанную нашими специалистами программу можно условно разделить на две части, — конкретизировали в музее. Первая — пушкинская — это рассказ о поэте и об истории Михайловского, с показом музыкального фильма “Пушкинский заповедник из поднебесья”».

Вторая составляющая программы — интерактивная. Для неё музейные педагоги выбрали занятие «Крестьянские заботы: зарисовки из жизни псковской деревни» и мастер-классы «Верховая набойка» и «Оберег. Верёвочка дружбы».

«Встреча проходила очень эмоционально, — отметили в заповеднике. — Школьники с удовольствием носили ведра на коромысле, осваивали ухват, учились делать вязанку дров и гладить рушник с помощью рубеля. Ещё ребята узнали, как и из чего строили русскую печку. А в школу отправились с собственноручно сделанными сувенирами — салфеткой, украшенной с помощью набоек, и оберегом-браслетом».

Дети пробуют погладить рушник рубелем — «как в пушкинское время». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В музее добавили, что завтра, 2 декабря, в рамках всероссийской акции «Музей для всех! День инклюзии» сотрудники «Михайловского» проведут ещё одну программу для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также членов их семей и всех желающих, но уже в посёлке Пушкинские Горы, в Научно-культурном центре «Михайловского». Гости музея побывают на церемонии открытия выставки «Я памятник себе…», на которой представлены пушкинские рисунки детей Донбасса, а также посетят мастер-класс «Верховая набойка». Начнут программу в 11.00.