Культура

Владимир Рецептер о гастролях в «Михайловском»: Выходить на сцену там, где всё дышит Пушкиным — ни с чем не сравнимое счастье

В преддверии гастролей своего театра в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» народный артист России, лауреат Госпремии РФ, кавалер орденов Почёта и «За заслуги перед Отечеством», а также медали «За заслуги перед Псковской областью» Владимир Рецептер рассказал журналистам о круглой дате, весьма значимой для него и его актёров-воспитанников: «…в этом году гастроли Санкт-Петербургского государственного Пушкинского театрального центра и его театра "Пушкинская школа" в Пушкинском Заповеднике пройдут в юбилейный, десятый раз».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Маэстро справедливо отметил, что гастроли «Пушкинской школы» в «Михайловском» «…неизменно становятся знаковым событием для целого региона. В музей съезжаются зрители из Пушкиногорского, Псковского, Великолукского, Новоржевского, Опочецкого, Бежаницкого, Себежского, Пыталовского, Локнянского, Порховского, Печорского и других районов Псковской области. Особенно радостно для нас то, как много в зале юных лиц. Ведь первые посещения театра откладываются в памяти на долгие годы и оказывают влияние на формирование художественного вкуса, поэтому так важно, чтобы у детей и подростков была возможность прикоснуться к театральным воплощениям сокровищ русской классики. Мы надеемся, что в этом году наши выступления посетит ещё больше школьников и студентов, ведь спектакли нашего гастрольного репертуара входят в программу "Пушкинская карта"».

«Гастроли для нас — всегда большая радость, но выходить на сцену там, где всё дышит Пушкиным — ни с чем не сравнимое счастье!» — подытожил Владимир Рецептер.

Среди прочего создатель и бессменный руководитель Пушкинского центра и театра «Пушкинская школа» анонсировал в «Михайловском» творческую встречу с учащимися Псковского областного колледжа культуры имени Н.А. Римского-Корсакова: «Они смогут задать любые волнующие их вопросы и мне, и артистам театра».

Напомним, что в нынешнем году традиционные выступления «Пушкинской школы» в музее-заповеднике «Михайловское» запланированы на период с 20 сентября по 1 октября включительно.

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В «Михайловском конкретизировали: ежегодные большие гастроли театра «Пушкинская школа» в Святогорье проходят с 2014 года. Фактически же тесное и плодотворное сотрудничество Пушкинского заповедника и Владимира Рецептера, а чуть позднее, и учеников этого выдающегося актёра и режиссёра, исследователя творчества Пушкина, началось ещё в прошлом веке. Самым ярким итогом этого сотрудничества стали Всероссийские Пушкинские театральные фестивали в «Михайловском» и в Пскове, первый из которых был организован и проведён в феврале 1994 года.