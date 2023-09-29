Культура

«Портреты» псковских пушкинских усадеб экспонируют в Петербурге

Выставку «Литературный пейзаж», подготовленную в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», открыли в Санкт-Петербурге, в Музее-усадьбе Г. Р. Державина на набережной реки Фонтанки.

Сергей Фролов. Дом Пушкина. Очень (1963). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», в экспозицию включены 29 избранных графических листов из богатого музейного фонда. По замыслу авторов экспозиции, её «центрами притяжения» стали цитаты из произведений Александра Пушкина — строки, написанные в Михайловском или позже, по воспоминаниям о нём. Работы художников, принадлежащих разным поколениям и исповедующих разные художественные идеалы, таким образом, служат своего рода иллюстративным рядом к стихам, но и, в то же время, отражают реальные живые картины, которые каждый может увидеть в псковских пушкинских местах: «холм лесистый», «три сосны», «песчаный косогор», «дорога, изрытая дождями», «дуб уединенный», «по брегам отлогим рассеяны деревни», «тёмный сад с его прохладой и цветами», «луг, уставленный душистыми скирдами», «двух озёр лазурные равнины».

Особое место в экспозиции занимает уникальная довоенная графика. С ней соседствуют листы, созданные уже в нынешнем, XXI столетии. «Для Пушкинского заповедника, где природа — и полноценный герой повествования, и музейный объект, жанр пейзажа в собрании изобразительного искусства является ведущим. Художники всех поколений стремятся запечатлеть современный "портрет" той или иной пушкинской усадьбы, пытаясь создать художественный образ, который расширил бы имеющуюся иконографию и со временем приобрел бы статус бесценного документа для грядущих поколений», — отметили в музее.

Сергей Репин. Цветущие луга (2004). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Планируется, что выставка «Литературный пейзаж» из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будет открыта для жителей и гостей Северной столицы до 25 октября.